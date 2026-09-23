Emekli geçinemiyor: Altın hangi renkti?

Emekliler uzun süredir seyyanen zam bekliyor. ANKA mikrofonuna konuşan yurttaşlar, aylık gelirlerinin artık temel ihtiyaçlarını bile karşılamadığını anlattı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde emekliler konuştu. Artan hayat pahalılığı karşısında tasarruf yapmanın hayal olduğunu söyleyen emekliler maaşlarının 10 gün sonra bittiğini ve ayın geri kalanında yardımla geçindiklerini dile getirdiler.

3,5 ÇEYREK ALTIN KAYIP

İlk emekli olduğunda 6 çeyrek altın alabildiğini söyleyen bir vatandaş "Emekliyim. Ne tasarrufu, karnımızı doyuramıyoruz. Maaş 10 günü geçiyor, 20 gün de sağdan soldan çalışmayla, yardımla geçiniyoruz. Eskiden tasarruf yapılıyordu, şimdi çok çaresiz millet. Yapan hiç yok. Ben maaşımla 6 çeyrek alıyordum emekli olduğumda. Şu anda 2,5 çeyrek alıyorum. Tasarruf nasıl yapacağız, karnımızı doyuramıyoruz.” diyerek zam yapılmamasını eleştirdi.

"KENDİLERİNE 200 BİN BİZE 15 BİN LİRA"

Bir başka emekli ise “Tasarruf yapamıyorum. Eskiden yapılıyordu, şimdi yok. Hayır, ben karnımı doyuramıyorum ki çeyrek alayım. Verdikleri para başına çalınsın, böyle para mı olur? Kendileri alıyor 200 bin lira, bize veriyorlar 15 bin lira. Öğlen simit, ekmek, poğaça yiyeceğim.” dedi.

Başka bir vatandaş ise, “Karnımızı zor doyuruyoruz. Çeyrek altının rengi nasıl? Görmedim, hiç almam. Ne ile alacağım? Kaç lira maaş veriyorlar ki artıracağım?” diye dert yandı.