Emekli aylığı düzenlemesi resmen yürürlükte: Gözler SGK'da

En düşük emekli aylığını 20 bin liradan 23 bin 552 liraya yükselten kanun değişikliği, Resmi Gazete üzerinden yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi. Bu gelişmeyle birlikte, temmuz ayında taban aylıklara uygulanacak olan zam hukuki olarak kesinleşmiş oldu.

Düzenlemenin onaylanmasının ardından tüm dikkatler 3 bin 552 liralık gelir farkının ne zaman ödeneceğine çevrildi. Emekliler, ödeme takviminin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından duyurulmasını bekliyor.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN FARK ÖDEMELERİ AĞUSTOS İÇİNDE

Temmuz döneminde gelirlerini 20 bin TL'lik eski taban tutar üzerinden alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yansıtılacak olan 3 bin 552 TL'lik ek meblağ, yasanın yürürlüğe girmesiyle beraber ödenebilir duruma geldi.

SGK'nın ilan edeceği program çerçevesinde bu paraların ağustos ayı içerisinde hesaplara aktarılması planlanıyor. Öte yandan, konuya yakın kaynaklar maaş farkı yatırma işlemlerinin ağustos ayının ilk haftasında gerçekleşebileceğine işaret ediyor.

MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN AYRI TAKVİM UYGULANACAK

Memur emeklilerinin ödeme takvimi ise farklılık gösteriyor. Memur emeklilerine temmuz ayında yansıtılan yüzde 13,52 oranındaki zamdan doğan 14 günlük maaş farkı ödemelerinin, SSK ve Bağ-Kur mensuplarından ayrı bir program dahilinde hesaplara yatırılacağı belirtildi.

DÜZENLEMEDEN 5,1 MİLYON KİŞİ FAYDALANACAK

İstatistiklere göre, 2026 yılının Haziran ayı itibarıyla yaklaşık 4,9 milyon kişinin geliri, o dönem geçerli olan 20 bin TL'lik alt sınırın altında yer alıyordu. Yeni düzenleme ile en düşük maaşın 23 bin 552 TL seviyesine çekilmesiyle beraber, yapılacak fark ödemelerinden ve bu zam oranından yararlanacak toplam emekli sayısının yaklaşık 5,1 milyona ulaşacağı hesaplanıyor.