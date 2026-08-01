Emekli olma hesabı yapanlara kara haberi verdi! Kritik tarihi açıkladı: Faizin faizini ödeyebilirsiniz
Bağ-Kur'lu olup borçlanmayla emekli olma hesabı yapanlara kara haberi Özgür Erdursun verdi. Borç taksitlendirmesinin detaylarını veren Erdursun kritik tarihi açıkladı. "Faizin faizini ödeyebilirsiniz" diyerek sürpriz maliyetlere karşı uyardı.
Milyonlarca BAĞ-KUR'lu prim borçlarında faiz indirimi veya borçların silinmesini beklerken, Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun borçluların merak ettiği soruları sosyal medyasından yanıtladı. Erdursun, mevcut yasal düzenlemeler kapsamında SGK prim borçlarının faizlerinin silinmesinin mümkün olmadığını belirtti.
EMEKLİ OLMA HESABI YAPANLARA KARA HABERİ VERDİ
Bağ-Kur prim borcunun faizini sildirmek isteyen vatandaşlara seslenen Erdursun, mevcut durumda böyle bir yasal hak bulunmadığını söyledi.
Erdursun, "Bağ-Kur prim borcunuzun faizini sildiremezsiniz. Siz borcunuzun faizini sildirip ödeme yapmak isterseniz, öyle bir yasal hakkınız şu anda yok" ifadelerini kullandı.
TAKSİTLENDİRME İMKANI VAR AMA...
Mevcut yasal düzenlemeler kapsamında Bağ-Kur prim borçlarının taksitlendirilmesi mümkün. Ancak Erdursun, taksitlendirme sürecinin borçlular açısından ek bir maliyet oluşturduğuna dikkat çekti.
Borçlar, belirlenen şartlar kapsamında uzun vadeye yayılarak ödenebiliyor.
Özgür Erdursun'un aktardığına göre Bağ-Kur borçları, faizleriyle birlikte 72 aya kadar taksitlendirilebiliyor.
Erdursun, sistemin işleyişini, mevcut borcun faizinin de hesaba katılması ve toplam tutarın sabit taksitlere bölünmesi şeklinde açıkladı.
SGK'NIN TECİL VE TAKSİTLENDİRME ŞARTLARI
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 6183 sayılı Kanun'un 48. maddesi kapsamında uyguladığı tecil ve taksitlendirme mekanizmasında belirli şartlar bulunuyor.
Borçlular, mali durumlarına yani likidite oranlarına göre birikmiş borçlarını en fazla 72 ay, yani 6 yıl vadeye bölebiliyor.
TECİL FAİZİNDE İNDİRİM UYGULANIYOR
Normal şartlarda yıllık yüzde 39 olarak uygulanan tecil faizi, belirli koşulları sağlayan başvurularda daha düşük oranda uygulanıyor.
Başvuru yapan ve ilk taksitini ödeyenler için yıllık tecil faizi yüzde 29 olarak uygulanıyor.
KRİTİK TARİHİ AÇIKLADI
Taksitlendirmeden yararlanmak isteyen Bağ-Kur'lular açısından 31 Ağustos 2026 tarihi önem taşıyor.
İndirimli yüzde 29'luk tecil faizinden yararlanmak isteyenlerin bu tarihe kadar başvuruyu yapması ve ilk taksiti ödemesi gerekiyor.
TEMİNATSIZ TAKSİTLENDİRMEDE SINIR YÜKSELDİ
SGK'nın taksitlendirme uygulamasında teminat aranmayan borç tutarına ilişkin sınır da 10 milyon TL'ye çıkarıldı.
Böylece belirlenen şartları sağlayan borçlular, 10 milyon TL'ye kadar olan borçlarda teminat gösterme zorunluluğu olmadan taksitlendirme imkanından yararlanabiliyor.
FAİZ AFFI BEKLENTİSİ MALİYETİ ARTIRABİLİR
Uzmanlar, prim borçlarında faiz affı beklentisiyle ödemelerin geciktirilmesinin birikmiş borç yükünü daha da artırabileceği uyarısında bulunuyor.
Taksitlendirme seçeneğini değerlendiren esnafın, mevcut şartları ve başvuru tarihini dikkate alması gerekiyor.
"FAİZİN FAİZİNİ ÖDEYEBİLİRSİNİZ"
Özgür Erdursun, borç taksitlendirmesinde dikkat edilmesi gereken asıl noktaya özellikle vurgu yaptı.
Erdursun'un anlatımına göre 72 aya kadar yapılan taksitlendirmede borcun mevcut faizi de anaparayla birlikte hesaplanıyor ve bu toplam tutar üzerinden yeniden faiz uygulanıyor.
Erdursun bu durumu, "Faiz ile anaparanızın toplamının üzerine bir kere daha faiz (yani faizin faizini ekleyerek) borcunuzu sabit taksitlerle ödeyebilirsiniz" sözleriyle açıkladı.