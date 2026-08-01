Emekli olma hesabı yapanlara kara haberi verdi! Kritik tarihi açıkladı: Faizin faizini ödeyebilirsiniz

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"FAİZİN FAİZİNİ ÖDEYEBİLİRSİNİZ"

Özgür Erdursun, borç taksitlendirmesinde dikkat edilmesi gereken asıl noktaya özellikle vurgu yaptı.

Erdursun'un anlatımına göre 72 aya kadar yapılan taksitlendirmede borcun mevcut faizi de anaparayla birlikte hesaplanıyor ve bu toplam tutar üzerinden yeniden faiz uygulanıyor.

Erdursun bu durumu, "Faiz ile anaparanızın toplamının üzerine bir kere daha faiz (yani faizin faizini ekleyerek) borcunuzu sabit taksitlerle ödeyebilirsiniz" sözleriyle açıkladı.