Elektrikli araçlarda dengeler değişti! Bu satış alışılmışın dışında

Dünya genelindeki elektrikli araç piyasasında bölgesel zıtlıkların öne çıktığı yeni bir döneme girildi. İngiltere'nin başkenti Londra merkezli veri analiz firması Benchmark Mineral Intelligence, haziran dönemine ait küresel elektrikli araç satış rakamlarını kamuoyuyla paylaştı.

Açıklanan verilere göre, geçtiğimiz ay dünya genelinde 2 milyon adet elektrikli araç satışı gerçekleştirildi. Yaşanan bu satış performansı yıllık bazda yüzde 7'lik bir genişlemeye işaret ederken, bir önceki aya kıyasla da yüzde 11 oranında bir büyüme yakaladı. 2026 yılının ilk yarısı bütün olarak ele alındığında ise küresel elektrikli araç satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artış göstererek 9,6 milyon seviyesine ulaştı.

AVRUPA'DA REKOR SATIŞ

Avrupa kıtasında haziran ayı boyunca 530 bin adetle tarihi bir rekor satış hacmine ulaşıldı. Söz konusu satış performansı aylık bazda yüzde 28, yıllık bazda ise yüzde 31 oranında dikkate değer bir büyümeyi beraberinde getirdi. Avrupa pazarında yaşanan bu tarihi ivmelenmede, elektrikli araç kullanımını teşvik eden destekleyici yasal düzenlemelerin yanı sıra Orta Doğu bölgesinde patlak veren savaşın ardından hızla tırmanan akaryakıt fiyatları belirleyici bir rol oynamaya devam etti.

ÇİN'DE DÜŞÜŞ VAR

Elektrikli araç sektörünün küresel lideri ve en büyük pazarı konumunda bulunan Çin'de ise satışlar haziran ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11 oranında gerileyerek 1 milyon adede düştü. Yılın ilk altı aylık periyodu incelendiğinde de Çin'deki toplam satışlar 4,9 milyon düzeyinde kalarak, geçen senenin ilk yarısındaki performansın yüzde 14 altında gerçekleşti.

DÜŞÜŞE RAĞMEN REKOR

Buna karşın, Çin merkezli elektrikli araç üreticilerinin haziran ayı içerisindeki ihracat rakamları 500 bin adede ulaşarak yeni bir tarihi rekor kırdı.

Kuzey Amerika bölgesindeki gelişmelere bakıldığında ise haziran ayındaki elektrikli araç satışları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13'lük bir kayıpla 130 bin seviyesine indi. Bölgede yılın ilk altı ayında yapılan toplam satışlar ise yıllık bazda yüzde 20 azalarak 730 bin olarak hesaplandı. Bu pazarda, özellikle Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yönetiminin elektrikli araçlara yönelik uyguladığı finansal teşvikleri yürürlükten kaldırması, satış grafiğini aşağı yönlü baskılayan en temel unsur olmayı sürdürüyor.

Dünyanın geri kalan bölgelerindeki elektrikli araç satışları ise haziran ayında yıllık bazda yüzde 98 gibi yüksek bir oranla artış göstererek 300 bin adede ulaştı. Bu bölgelerdeki satış hacmi, 2026'nın ilk yarısında yüzde 91'lik bir genişlemeyle toplamda 1,4 milyona tırmandı.