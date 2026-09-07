Dünyaya araba satan ülkede alarm zilleri çaldı

Almanya sanayisinden temmuz ayında beklenmedik bir daralma sinyali geldi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 1,1 azalırken, piyasa beklentisi sınırlı bir artış yönündeydi.

Rakamın arkasındaki en büyük baskı ise Almanya ekonomisinin lokomotiflerinden otomotiv sektöründen geldi. Otomotiv üretimi yalnızca bir ayda yüzde 9,2 gerileyerek toplam sanayi üretimini aşağı çeken temel kalem oldu.

OTOMOTİVDE BİR AYLIK KAYIP YÜZDE 9,2’YE ULAŞTI

Temmuzdaki sert düşüşte otomobil fabrikalarında birkaç haftaya yayılan üretim duruşları etkili oldu. Bu nedenle aylık veri yalnızca talepteki zayıflığı değil, fabrikaların üretim takvimindeki kesintileri de yansıtıyor. Buna rağmen rakam, Alman otomotiv sektörünün karşı karşıya bulunduğu daha geniş baskının üzerine geldi. Yüksek üretim maliyetleri, Çinli üreticilerle artan rekabet, bazı önemli ihracat pazarlarındaki zayıflama ve kapasite fazlası sektörün son aylardaki temel sorunları arasında bulunuyor.

Otomotiv sektöründeki sıkıntının üretimle sınırlı olmadığı biliniyor. Alman otomotivinde istihdam 20 yılı aşkın sürenin en düşük seviyesine inerken, büyük üreticiler maliyet ve kapasite azaltım planlarını hızlandırmıştı.

SANAYİ ÜRETİMİ YILLIK BAZDA DA GERİLEDİ

Temmuzdaki yüzde 1,1’lik aylık düşüşün yanı sıra sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre takvim etkilerinden arındırılmış olarak yüzde 1,6 azaldı. Haziran verisi de aşağı yönlü revize edildi. Daha önce üretimin yüzde 0,2 arttığı hesaplanırken, yeni veriler haziranda sanayi üretiminin bir önceki aya göre değişmediğini gösterdi.

Bununla birlikte daha az oynak üç aylık veriler tamamen olumsuz bir tablo ortaya koymuyor. Mayıs-temmuz döneminde sanayi üretimi önceki üç aylık döneme kıyasla yüzde 0,4 arttı. Bu görünüm, Alman sanayisindeki toparlanmanın tamamen ortadan kalkmadığını ancak aylık verilerdeki kırılganlığın devam ettiğini gösteriyor.

SİPARİŞLER ARTTI AMA OTOMOTİVDE TABLO FARKLI

Üretimdeki gerilemeye karşılık imalat sanayisinde yeni siparişler temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,5 yükseldi. Ancak bu artışın önemli bölümü gemi, tren ve uçak gibi büyük ölçekli ulaşım araçlarına yönelik yüksek hacimli siparişlerden kaynaklandı. Büyük siparişler hesaplamadan çıkarıldığında yeni siparişler yüzde 1,4 azaldı. Otomotiv sektöründe yeni siparişler ise aylık yüzde 12,5 geriledi. Bu ayrışma, toplam sipariş rakamındaki güçlü artışın sanayinin tamamına yayılan bir toparlanmaya işaret etmediğini gösteriyor. Özellikle otomotiv gibi Almanya’nın ihracat ve istihdam açısından kritik sektörlerinden birinde hem üretimin hem siparişlerin aynı dönemde sert gerilemesi dikkat çekiyor. Yurt dışından gelen siparişlerin yüzde 2,1 azalması da dış talep tarafındaki baskıyı güçlendirdi. Euro Bölgesi’nden siparişler artarken, bölge dışından gelen siparişlerde çift haneli düşüş yaşandı.

ALMANYA’NIN SANAYİ MOTORUNDA TOPARLANMA ZORLAŞIYOR

Almanya ekonomisi ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 büyümüş olsa da sanayideki son tablo büyümenin kalıcılığı konusunda soru işaretleri yaratıyor.

Özellikle otomotiv, makine ve kimya gibi ihracata güçlü biçimde bağlı sektörler küresel ticaretteki rekabetten ve yükselen maliyetlerden doğrudan etkileniyor. Çin pazarındaki değişim de Alman üreticilerin geçmişte sahip olduğu avantajı giderek zayıflatıyor.

Otomotivde temmuz ayında kaydedilen yüzde 9,2’lik üretim düşüşünün geçici fabrika duruşlarının ardından ağustosta ne ölçüde telafi edileceği bu nedenle kritik olacak. Sanayi üretiminin yeniden büyümeye dönmesi için yalnızca fabrikaların normal çalışma düzenine geçmesi değil, otomotiv siparişleri ve Almanya dışından gelen talepte de daha kalıcı bir toparlanma görülmesi gerekecek.