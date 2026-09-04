Volkswagen'den dev küçülme kararı: On binlerce çalışan işten çıkarılacak

Otomotiv devi Volkswagen, küresel pazarlardaki çetin rekabetle başa çıkabilmek ve maliyetlerini düşürmek amacıyla hazırladığı "Gelecek Planı"nı resmen yürürlüğe koydu.

Şirket denetleme kurulu, oy birliğiyle aldığı kararla binlerce çalışanı etkileyecek radikal revizyona yeşil ışık yaktı.

KÜRESEL ÇAPTA GENİŞ ÇAPLI KÜÇÜLME PLANI

Şirket yönetiminin sunduğu kapsamlı paket, sadece personel azaltımını değil, üretim yapısının kökten değiştirilmesini de kapsıyor.

Dünya genelinde yaklaşık 650 bin çalışanı bulunan dev üretici, iş gücünün yüzde 8'ine denk gelen 50 bin kişilik ek istihdam azaltımına gidecek. Alman medyası ise toplam kaybın 100 bin kişiyi bulabileceğini iddia ediyor.

Tasarruf tedbirleri çerçevesinde model çeşitliliği azaltılacak ve araç portföyü 2035 yılına kadar yüzde 50 oranında küçültülecek. Şirket, değişen talep dengeleri ve teknolojik dönüşüm dinamikleri doğrultusunda üretim kapasitesini ekonomik gerçeklerle uyumlu hale getirecek.

ASYA PAZARINDAKİ KAYIPLAR VE KAR DÜŞÜŞÜ

Volkswagen’in bu sert tedbirleri almasındaki en büyük etken, özellikle en kritik pazarlarından biri olan Çin başta olmak üzere Asya pazarında yaşanan satış kayıpları oldu. Yaşanan bu gerileme, şirketin yılın ilk yarısındaki vergi sonrası karında yüzde 30'luk keskin bir düşüşe neden oldu.

PLAN REDDEDİLSEYDİ OLAĞANÜSTÜ ÇAĞRI YAPACAKLARDI

Denetleme kurulunun bu onayı, şirkette yaşanabilecek büyük bir kurumsal krizin de önüne geçmeyi başardı. Alman basınında yer alan kulis bilgilerine göre; şirketin ana hissedarları konumundaki Porsche ve Piëch aileleri, planın reddedilmesi durumunda olağanüstü genel kurul çağrısı yapmaya hazırlanıyordu.

Volkswagen Üst Yöneticisi (CEO) Oliver Blume, alınan kararın şirketin geleceği açısından güçlü bir sinyal olduğunu vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu:

"İkonik markalarımızı daha çekici, daha güçlü ve daha rekabetçi hale getirmek için önümüzdeki yıllarda yüz milyarlarca euro yatırım yapacağız."