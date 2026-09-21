Dünyanın konuştuğu film de listede! Biletler 90 lira oldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Türkiye Sinema Festivali kapsamında 75 ilde biletlerin fiyatı 90 liraya düştü.

Haberi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile duyurdu. Ersoy, Türkiye Sinema Festivali'nin bu yıl ikinci kez daha geniş bir kapsamayla sinemaseverlerle buluşacağını duyurdu.

"Sinemanın birleştirici gücünü Türkiye'nin dört bir yanında yeniden hissedeceğiz" diyen Bakan Ersoy, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bakanlığımızın destekleriyle, Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği tarafından GNÇ ana sponsorluğunda düzenlenen Türkiye Sinema Festivali, ikinci yılında daha geniş bir kapsamla sinemaseverlerle buluşacak. Geçen yıl ilk kez düzenlenen ve 780 binden fazla seyirciyi beyaz perde etrafında buluşturan festivali, bu yıl 26-27 Eylül tarihlerinde 75 ilimizde, yaklaşık 1500 salonda gerçekleştireceğiz, 17 yerli ve yabancı filmi izleyiciyle buluşturacağız. İki gün boyunca tüm filmlerin biletleri 90 lira olacak, biletler bugünden itibaren satışa sunulacak. Başta gençlerimiz ve ailelerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı sinema salonlarımızı doldurmaya, ortak seyir heyecanını paylaşmaya ve bu kültür şölenine ortak olmaya davet ediyorum."

SİNEMA SALONLARINA GÜÇLÜ DESTEK

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, festival sinemanın yalnızca bir içerik değil, büyük perdede, karanlık salonda ve izleyicilerle birlikte deneyimlenen güçlü bir kültür ve sanat etkinliği olduğunu hatırlatmayı amaçlıyor.

Söz konusu festivalle birlikte sinema salonlarının sürdürülebilirliğine katkı sunulması ve her yaştan sinemaseverin sinemaya erişiminin kolaylaştırılması hedefleniyor.

ÜNLÜ FİLMLER DE LİSTEDE

Festivalin programında yılın merakla beklenen yapımlarının yanı sıra pek çok farklı türden yerli ve yabancı film yer alacak. Katılımcılar; aile filmlerinden animasyonlara, macera yapımlarından büyük bütçeli gişe filmlerine kadar geniş bir seçkiyi avantajlı fiyatlar üzerinden takip etme fırsatı bulacak.

Bu kapsamda festivalde izleyiciyle buluşacak yapımlar arasında "Avengers: Endgame", "Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün", "Odyssey" ve "Oyuncak Hikayesi 5" gibi dikkat çeken filmler de bulunuyor.