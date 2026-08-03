Dünyanın en zenginleri listesi değişti! En büyük kaybeden Elon Musk oldu

Forbes’un Ağustos 2026 listesine göre dünyanın en zengin isimleri güncellendi. Jeff Bezos’tan Elon Musk‘a kadar birçok milyarderin yer aldığı listede ilk 10 kişinin toplam serveti 2,6 trilyon dolar olarak hesaplandı.

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, artan rekabet ve ekonomik gelişmeler nedeniyle bu rakamın geçen ay kıyasla 368 milyar dolar az aldığı belirtildi.

EN BÜYÜK KAYBI ELON MUSK YAŞADI

Servetindeki en büyük dususu listenin ilk sırasında yer alan Elon Musk yaşadı. Musk, 12 Haziran tarihinde Space X’in halka arzıyla dünyanın ilk trilyoneri ünvanını elinde tutuyordu. Musk’ın serveti, temmuz ayında Space X hisselerindeki yüzde 37 ve Tesla hisselerindeki yüzde 26’lık değer kaybının ardından yaklaşık 363 milyar dolar eriyerek, 690 milyar dolara düştü.

Buna rağmen teknolojinin dahi çocuğu olarak adlandırılan Elon Musk dünyanın en zengin kişisi ünvanını korumayı sürdürdü. Ancak temmuz ayında en fazla servet kaybeden isim olarak kayda geçti.

AYIN EN ÇOK KAZANAN İSMİ JEFF BEZOS OLDU

Amazon hisselerindeki yükseliş Jeff Bezos’un servetine önemli katkı sağladı. Bezos’un serveti ay içinde 29 milyar dolar artarak, 278 milyar dolara ulaştı. Bu rakam Bezos’u ayın en fazla kazanan milyarderi yaptı. Öte yandan bu yükselişle birlikte mart ayından bu yana ilk kez dünyanın en zengin üçüncü kişisi konumuna yerleşti.

SIRALAMADA DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİKLİKLER

Google’ın kurucu ortaklarından Sergey Brin bir basamak gerileyerek dördüncü sıraya indi. Oracle hisselerindeki düşüş ise Larry Ellison’ın servetinin 24 milyar dolar azalmasına neden oldu.