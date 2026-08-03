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Halk TV Türkiye Son Dakika | Gazeteci Can Bursalı ifadeye çağrıldı

Son Dakika | Gazeteci Can Bursalı ifadeye çağrıldı

Son dakika haberi... Gazeteci Can Bursalı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadeye çağrıldı.

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Son Dakika | Gazeteci Can Bursalı ifadeye çağrıldı
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Gazete Pencere muhabiri Can Bursalı ifadeye çağrıldı.

Hakkında gözaltı talimatı bulunmayan Bursalı'ya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlaması yöneltildi.

Bursalı "şüpheli" sıfatıyla ifade verecek.

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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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