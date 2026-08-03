Son Dakika | Gazeteci Can Bursalı ifadeye çağrıldı
Son dakika haberi... Gazeteci Can Bursalı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadeye çağrıldı.
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Gazete Pencere muhabiri Can Bursalı ifadeye çağrıldı.
Hakkında gözaltı talimatı bulunmayan Bursalı'ya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlaması yöneltildi.
Bursalı "şüpheli" sıfatıyla ifade verecek.
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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi