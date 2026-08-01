Dünyanın en iyi düşük maliyetli havayolları açıklandı! Zirvede sürpriz isim
Skytrax 2025 yılının en başarılı düşük maliyetli havayolu şirketlerini açıkladı. Hizmet kalitesi, fiyat-performans ve yolcu memnuniyeti kriterleri ile hazırlanan listede AirAsia zirvede yer aldı.
Uluslararası havacılık derecelendirme kuruluşu Skytrax, 2025 yılının en başarılı düşük maliyetli havayolu şirketlerine açıkladı. Sıralama; hizmet kalitesi, operasyonel güvenilirlik, fiyat- performans dengesi ve genel yolcu memnuniyeti gibi kriterler dikkate alınarak hazırlandı.
Pandemi ardından hızla toparlanan havacılık sektöründe rekabet artarken, fiyatın yanı sıra sundukları hizmet kalitesiyle öne çıkmaya başladı. Skytrax tarafından hazırlanan liste yalnızca düşük fiyat sunan şirketleri değil maliyet avantajini kaliteli hizmetle birleştirebilen firmaları listeledi.
DEĞERLENDİRME YOLCU GÖRÜŞLERİNE DAYANIYOR
Dünyaca ünlü şirket, sıralamayı oluştururken dünya genelinden milyonlarca yolcunun geri bildirimlerini, bağımsız saha denetimlerini ve operasyonel verileri değerlendirdi. Analizde fiyat-performans dengesi, kabin hizmetleri, mürettebatın performansı, uçuşların zamanında gerçekleşmesi, bagaj süreçleri ve genel yolcu deneyimi temel kriterler arasında yer aldı.m
2025 Skytrax Dünya Havayolu Ödülleri'nde AirAsia, dünyanın en iyi düşük maliyetli havayolu şirketi seçildi.
Listede dikkat çeken en düşük maliyetli ilk 10 havayolu şöyle sıralanıyor:
1. AirAsia
2. Scoot
3. IndiGo
4. Eurowings
5. Vueling Airlines
6. Volotea
7. Transavia France
8. Iberia Express
9. Flynas
10. easyJet