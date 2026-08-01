Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 14 yaralı
Konya'nın Ilgın ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Konya'nın Ilgın ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 14 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Ilgın ilçesine bağlı Argıthanı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa Dağdelen'in kullandığı 42 GCU 51 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra 14 kişiyi ambulanslarla Ilgın Dr. Vefa Tanır Devlet Hastanesi ile Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)