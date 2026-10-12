Dükkanı yok ama 11 çalışanı var! Türk baklavasını New York sokaklarında tepsi tepsi satıyor

ABD’de bir konser öncesi girilen iddiayla başlayan sıra dışı girişimcilik hikayesi, Türk baklavasının eşsiz lezzetiyle dev bir işe dönüştü. New York sokaklarında "Baklava Adam" olarak tanınan Jacob Komarov, Türkiye’den özel olarak dondurularak getirtilen özgün Türk baklavasıyla dükkanı dahi olmadan ayda 20.000 dolardan fazla satış yapıyor.



HER ŞEY BİR İDDİA VE ÜÇ TEPSİ BAKLAVAYLA BAŞLADI

Bazen büyük bir iş kurmak için devasa sermayeler veya aylarca süren iş planları gerekmez; bazen üç tepsi baklava, bir konser ve arkadaş ortamında girilen bir iddia yeterlidir. New York'ta "Baklava Adam" olarak ün kazanan 30 yaşındaki Jacob Komarov'un hikayesi tam olarak böyle başladı.

Eylül 2021'de katıldığı bir konser öncesinde, Orta Doğu ürünleri satan bir dükkandan aldığı üç tepsi baklavayı satarak parasını üç katına çıkaran Komarov, zamanla sokak satışlarını gerilla pazarlama stratejisine dönüştürdü. Parklarda, etkinliklerde ve Manhattan sokaklarında satış yapan girişimcinin kurduğu Dobra Baklava markası, bugün dokuz aylık dönemde aylık ortalama 20.000 doları aşan bir ciroya ulaştı. Yılbaşı dönemlerinde ise bu rakam tek bir ayda 70.000 dolara kadar fırlıyor.

BAŞARININ GİZLİ TARİFİ: LEZZET DOĞRUDAN TÜRKİYE’DEN GELİYOR!

İşin arkasındaki asıl büyük sır ve dönüm noktası ise 2022 yılında Türkiye lezzetiyle tanışması oldu. New Jersey'de bir Türk satıcıda gerçek baklavayı tadan Komarov, lezzetin kalitesine hayran kalınca rotayı doğrudan baklavanın anavatanına, Türkiye’ye çevirdi.

Bugün Amerikalıları peşinden koşturan bu başarının arkasında tam anlamıyla bir Türk üretimi yatıyor:

Birebir Türk Ustalığı: Baklavalar Türkiye’de geleneksel yöntemlerle, birinci sınıf Antep fıstıkları kullanılarak tepsilerde hazırlanıyor.

Kıtalararası Soğuk Zincir: Türkiye'de özenle katmanlanan ve henüz pişirilmemiş olan baklava tepsileri şoklanıp dondurularak ABD’ye gemilerle sevk ediliyor.

Taptaze Sunum: New York'a ulaşan tepsiler, New Jersey’deki fırınlarda günlük olarak pişirilerek sıcak ve taptaze şekilde New York sokaklarına dağıtılıyor.



DÜKKANI YOK AMA 11 ÇALIŞANI VAR:

Klasik bir pastane dükkanı açmak yerine dükkansız, seyyar ve sosyal medya odaklı bir model tercih eden Komarov; masrafları minimumda tutarak bütçesini kaliteye ayırıyor. Madison Square Garden önünde New York Knicks taraftarlarına baklava dağıttığı videoları milyonlarca izlenen girişimci, günümüzde 11 yarı zamanlı çalışanıyla büyük bir ekibi yönetiyor.

Yoğun günlerde günde 500 adetten fazla Türk baklavası satan Komarov, sokakta günlük 1.500 dolar kazanıyor. Türkiye'den gelen bu benzersiz lezzetin gücü sayesinde işlerini büyüten genç girişimci, yaşadığı süreci "Türk baklavasının lezzetiyle gerçekleşen bir Amerikan Rüyası" olarak tanımlıyor.