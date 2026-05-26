Dolar/TL tüm zamanların zirvesini gördü

Bir süredir sınırlı yükseliş eğilimini koruyan dolar/TL kuru, kısa süren arife gününe artışla başlamasının ardından tırmanışını sürdürerek 45,9107 seviyesine kadar yükseldi.

Bu hareketle birlikte dolar, Türk lirası karşısında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak yeni bir tarihi rekor kırmış oldu. Yatırımcıların risk iştahının sınırlı kaldığı kısa işlem gününde, ABD dolarının küresel ölçekte gelişmiş ülke para birimleri karşısında güç kazanması iç piyasadaki bu tırmanışı doğrudan tetikledi.

KÜRESEL PİYASALARDA KEVIN WARSH ETKİSİ

Doların uluslararası piyasalardaki gücünü gösteren dolar endeksi de yeni işlem gününde yüzde 0,1 oranında sınırlı bir yükseliş yakalayarak 99,1 seviyesine yerleşti.

Küresel çapta doları destekleyen en büyük makroekonomik etkenlerin başında, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yeni başkanı Kevin Warsh döneminde izlenecek para politikası rotası yer alıyor. Uluslararası finans piyasalarında, Fed'in yeni başkan Warsh yönetiminde yüksek enflasyon risklerine karşı faiz oranlarını tahmin edilenden çok daha uzun bir süre boyunca yüksek seviyelerde tutacağına yönelik öngörülerin ağırlık kazanması, ABD para birimine olan küresel talebi canlı tutmaya devam ediyor.

BARIŞ UMUTLARINA SALDIRI GÖLGESİ DÜŞTÜ

İç piyasada dövizi zirveye taşıyan bir diğer kritik parametre ise Ortadoğu'dan gelen çelişkili haber akışının küresel varlık fiyatları üzerinde yarattığı temkinli hava oldu.

Hafta başında ABD ve İran arasında kalıcı bir barış anlaşması sağlanabileceğine ve petrolün ana damarı olan Hürmüz Boğazı’nın yeniden tam kapasiteyle trafiğe açılabileceğine yönelik umutlar yeşermişti.

Ancak Katar'ın başkenti Doha'da diplomatik temaslar sürerken, ABD ordusunun İran hedeflerine yönelik yeni askeri saldırılar başlattığını duyurması piyasalardaki bahar havasını dağıttı.

Diplomatik başlıkların henüz resmi ve somut bir anlaşma metnine dönüşmemiş olması, petrol fiyatlarındaki geri çekilmenin kalıcılığına dair soru işaretlerini büyüterek gelişmekte olan ülke para birimleri üzerindeki baskıyı arife gününde de hissettirdi.