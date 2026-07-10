Dolar yapay zekaya yeniliyor: Giderek daha kırılgan..

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ekonomisi trilyonlarca dolarlık devasa açıklarını kapatabilmek için geleneksel devlet tahvilleri yerine hisse senetlerine sarılırken, doların o çok övülen "güvenli liman" zırhı parçalanıyor.

KIRILGAN YAPIYA BÜRÜNÜYOR

Deutsche Bank'ın yayımladığı son rapora göre, yapay zeka furyasına ve spekülatif borsa hareketlerine bağımlı hale gelen dolar giderek çok daha kırılgan bir yapıya bürünüyor.

Deutsche Bank tarafından paylaşılan güncel analiz, finansman modelindeki bu yapısal değişimin doların risk haritasını kökten değiştirdiği ve para birimini teknoloji sektöründeki döngülere karşı çok daha savunmasız bıraktığı yönünde ciddi uyarılar barındırıyor.

ABD şirketlerinin hisse senetlerine yönelen uluslararası sermaye akışının, klasik devlet borçlanma araçlarına olan ilginin önüne geçtiği belirtildi. Banka stratejistleri, ortaya çıkan bu yeni eğilimin doları, geleneksel borçlanma piyasalarının bugüne dek sağladığı istikrar mekanizmasından hızla uzaklaştırdığına dikkat çekiyor.

TEKNOLOJİ VE JEOPOLİTİK ETKİLER

Yapay zeka teknolojilerindeki aşırı hızlı büyüme ivmesi ve bu alana yönelen yoğun sermaye açlığı, küresel hisse senedi piyasalarına duyulan ilgiyi doğrudan tetikliyor. Diğer taraftan, dünya genelinde tırmanan jeopolitik gerginlikler, yatırımcıların geçmişten bu yana ABD devlet tahvillerine gösterdiği klasik talebi büyük ölçüde sınırlandırıyor. Ortaya çıkan bu yeni tablo, sermaye akışlarını daha döngüsel bir formata sokarak doğrudan teknoloji sektörüyle bağlantılı kılıyor ve sonuç olarak doların piyasadaki oynaklığını (volatilite) daha da yukarı çekiyor.

DOLARIN RİSK PROFİLİ FARKLILAŞIYOR

Sürecin teknik boyutlarına değinen Deutsche Bank stratejisti Mallika Sachdeva, ABD'nin dış açık sorununu finanse etmek adına daha çok hisse senedine dayalı bir model uygulamasının doların yapısal risk profilini değiştirdiğini vurguluyor. Geçmişte yaşanan ekonomik durgunluk (resesyon) dönemlerinde doların her zaman bir "güvenli liman" işlevi üstlenerek değer kazandığını hatırlatan Sachdeva, inşa edilen bu yeni sistemin doları daha riskli ve yapay zeka temalı borsa hareketlerine çok daha bağımlı hale dönüştürdüğünü aktarıyor.

Avustralya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Andrew Hauser da konuyla ilgili benzer tespitlerde bulunarak, yaşanan bu köklü değişimin doların uzun yıllardır elinde tuttuğu "olağanüstü ayrıcalık" statüsünü zayıflatma potansiyeli taşıdığını ifade ediyor. Sahip olunan bu statü, doların küresel çapta rezerv para birimi olarak kabul görmesi sayesinde ABD yönetiminin dış borçlanma maliyetlerini uzun yıllardır baskılamasına imkan tanıyordu.

FİNANSMAN İHTİYACI VE PİYASA TEPKİSİ

ABD ekonomisinin karşı karşıya kaldığı "ikiz açık" problemi, yaklaşık 1,12 trilyon dolarlık cari açık ve 1 trilyon dolarlık devasa ticaret açığı ile tanımlanırken, bu tablo ülkeye yönelik yabancı sermaye girişlerinin kesintisiz biçimde sürmesini zorunlu kılıyor. 2025 yılı içerisinde değerinin yaklaşık olarak yüzde 10'luk kısmını yitiren dolar, bu yıl içinde kayıplarının yarısını geri alarak güçlü bir toparlanma eğilimi sergiledi.

Doların yaşadığı bu yukarı yönlü harekette; ABD-İsrail ile İran arasında cereyan eden çatışmaların doğurduğu küresel belirsizlik iklimi, Federal Rezerv (Fed) cephesinden gelen faiz artırımı beklentileri ve yapay zeka yatırımlarına yönelen tarihi seviyelerdeki rekor sermaye akışı başrolü oynadı. Küresel yatırımcıların gelecek periyotta Fed'in alacağı yeni faiz kararlarını ve dış borçlanma ihalelerine katılacak yabancı yatırımcı oranlarını yakından mercek altına alması bekleniyor.