Dolar Türk Lirası karşısında tarihin en yüksek seviyesini gördü

Döviz kurlarında yaşanan yukarı yönlü hareketlilik hız kesmeden devam ediyor.

DOLAR VE EURODA YUKARI YÖNLÜ İVME SÜRÜYOR

Dün piyasalarda dar bir bant aralığında işlem gören dolar/TL, günü bir önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,2 yukarısında, 47,4944 seviyesinden tamamladı. Saat 10.00 itibarıyla alınan verilere göre dolar/TL, bir önceki günün kapanışına kıyasla yüzde 0,1'lik artış göstererek 47,5250 seviyesine ulaştı. Aynı dakikalar içerisinde euro/TL ise bir önceki kapanışının yüzde 0,1 oranında üzerinde seyrederek 54,79 bandına tırmandı.

KÜRESEL PİYASALAR YÖN ARAYIŞINA GİRDİ

Dolar endeksi, küresel piyasalarda yüzde 0,1 oranında artışla 101,2 seviyesinde işlem görüyor. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh'un gerçekleştirilen son faiz kararı toplantısında piyasalara net bir yönlendirme yapmaması, bu hafta küresel varlık fiyatlarının belirgin bir yön arayışına girmesine zemin hazırladı.

ABD VERİLERİ FED BEKLENTİLERİNİ ZAYIFLATTI

Dün Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanan ekonomik büyüme verisinin beklentilerin altında kalması ve kişisel tüketim harcamalarının aylık bazda düşüş kaydetmesi, Fed'in ilerleyen süreçte faiz artırımına gideceğine yönelik öngörüleri zayıflattı. Bu makroekonomik gelişmelerin etkisiyle dolar endeksinin dün 17 Haziran tarihinden bu yana ilk defa 100 barajının altını test ettiği gözlemlendi.

JAPONYA'DAN DÖVİZ PİYASASINA MÜDAHALE İHTİMALİ

Dolar endeksinin 99 seviyesine kadar inmesinde, Japon yeninde yaşanan değer kazancının da önemli bir payı oldu.

Yaşanan hareketlilikle birlikte dolar/yen paritesi 157,97 seviyesine kadar geriledi. Piyasada gözlemlenen bu sert düşüş, Japon ekonomi yönetiminin ulusal para birimini desteklemek maksadıyla döviz piyasasına doğrudan bir müdahalede bulunmuş olabileceği ihtimallerini gündeme getiriyor.