Dev AVM satışa çıkarıldı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), İzmir Bornova'da yer alan "Point Bornova AVM Ticari ve İktisadi Bütünlüğü"nü satışa çıkardığını resmen duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, dev kompleks için belirlenen muhammen bedel 1 milyar 700 milyon 200 bin TL olarak açıklandı.

İHALEYE GİRİŞ BİLE 170 MİLYON TL

Yatırımcıların iştahını kabartması beklenen bu dev ihalede, sadece masaya oturabilmek için bile servet değerinde bir teminat gerekiyor. İhaleye katılmak isteyenlerin 170 milyon 20 bin TL tutarında teminatı gözden çıkarması şart.

TMSF'nin açıklamasına göre teminatlar nakit, teminat mektubu, Devlet tahvili veya Hazine bonosu şeklinde kabul edilebilecek. Nakit yatıracak olanların ise adresi Ziraat Bankası’nın İstanbul Ticari Şubesi olarak belirlendi.

TAKVİM BELLİ OLDU: SATIŞ 17 HAZİRAN’DA

Milyarlık satış için geri sayım başladı. İhaleye ilişkin tekliflerin en geç 16 Haziran 2026 saat 16.00’ya kadar Satış Komisyonu’na ulaştırılması gerekiyor.

İhale ise ertesi gün, yani 17 Haziran 2026 tarihinde saat 14.00’te TMSF’nin İstanbul Esentepe’deki konferans salonunda kapalı zarf ve açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek.