Deutsche Bank'a polis baskını!

Almanya'nın finans merkezi Frankfurt'ta hareketli saatler yaşandı. Frankfurt Savcılığı, haziran ayında mahkeme tarafından alınan bir karar doğrultusunda, bugün Frankfurt kent merkezinde bulunan Deutsche Bank'ın merkez şubesinde kapsamlı bir arama operasyonu gerçekleştirdi. Aramanın, bankanın genel merkez binasının giriş katında yer alan şubede yoğunlaştığı bildirildi.

SORUŞTURMA AYRINTILARI "TAKTİKSEL" NEDENLERLE GİZLİ

Konuyla ilgili Reuters haber ajansına yazılı bir açıklama yapan Frankfurt Savcılığı, operasyonun haziran ayında alınan mahkeme kararına dayandığını belirtti. Savcılık, "Soruşturmanın taktiksel nedenleri doğrultusunda, şu aşamada daha fazla ayrıntı paylaşılması mümkün değildir" ifadesini kullanarak sürece dair detay vermekten kaçındı.

Banka yetkilileri, soruşturma kapsamında yetkili makamlarla tam bir iş birliği içerisinde hareket ettiklerini doğruladı. Mevcut süreçte şüpheli sıfatıyla kamuoyuna açıklanmış bir isim veya kurum çalışanına yönelik resmi bir suçlama bulunmadığı aktarıldı.

GEÇMİŞTEN BUGÜNE "KARA" SİCİL

Deutsche Bank'ın karşı karşıya kaldığı bu adli arama, ilk değil. Daha önce 28 Ocak tarihinde Alman federal polisi, yine kara para aklama soruşturması kapsamında bankanın Frankfurt genel merkezi ile Berlin ofisine baskın düzenlemişti. Yaklaşık 30 sivil müfettişin görev aldığı o operasyon, bankanın 2025 yılı finansal sonuçlarını açıklamasına sadece bir gün kala gerçekleşmişti.

Ocak ayındaki soruşturmanın Almanya'nın Kara Para Aklama Yasası kapsamındaki ihlallere odaklandığı, banka bünyesindeki kimliği belirsiz bazı çalışanların, finansal kuruluş aracılığıyla yasa dışı fon aktaran yabancı yapılarla ilişkili olabileceği değerlendirilmişti. Deutsche Bank, geçmişte de Rusya kaynaklı para akışları, şüpheli işlemleri kolaylaştırma ve genel uyum altyapısındaki yetersizlikler nedeniyle pek çok soruşturmaya konu olmuş ve ağır para cezalarına çarptırılmıştı.

DİJİTAL VARLIKLAR VE GELECEKTEKİ RİSKLER

Mevcut soruşturma raporlarında kripto varlıklar, dijital jetonlar veya blokzincir tabanlı işlemlere dair bir bulgu yer almıyor. Ancak Avrupa Birliği (AB) bünyesinde yürürlükte olan Kripto Varlık Pazarları Düzenlemesi (MiCA) esasları, bankanın tabi olduğu kara para aklama karşıtı ilkelerle benzerlik taşıyor.

Dijital varlık saklama ve blok-zincir tabanlı takas alanlarında faaliyet gösteren Deutsche Bank'ın, bu soruşturma süreci nedeniyle uyum kaynaklarını yeniden yapılandırmak zorunda kalabileceği ve yeni ürün onay süreçlerinde daha sıkı denetimlere tabi tutulabileceği öngörülüyor.