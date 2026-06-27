Çin üretimi yeni boya ışığın %99,90'ını yutuyor!

BMW'nin yıllar önce sergilediği ancak günlük hayata uyarlayamadığı 'ışığı yutan' Vantablack teknolojisi, Çinli bilim insanlarının yeni formülüyle laboratuvardan çıkıp yollara inmeye hazırlanıyor. İşte ışığı mikroskobik vadilerde hapsederek mutlak siyahlığı sunan ve ezber bozan yeni otomotiv boyasının detayları...

BMW, 2019'da Vantablack boyalı X6'yı sergilediğinde, araç klasik bir SUV gösteri aracı değil, uzayda bir delik gibi görünüyordu. İngiliz şirketi Surrey NanoSystems tarafından geliştirilen boya, ışığın %99,965'ini emerek gövdenin hatlarını neredeyse tamamen siliyordu. Kenarlar, kıvrımlar, yüzeyler ve hacim gözlerimizin önünde kaybolarak üç boyutlu aracı adeta iki boyutlu, siyah bir yüzey gibi gösteriyordu. Ancak buradaki temel sorun, bu tür bir kaplamanın gerçek dünya otomotiv kullanımına ve günlük yol şartlarına hiç uygun olmamasıydı.

Yeni Çin Yapımı Ultra Siyah Boya

Şimdi Çinli araştırmacılar, benzer ancak potansiyel olarak çok daha pratik bir ultra siyah boya geliştirdiklerini iddia ediyorlar. Geliştirdikleri yeni kaplama, orijinal Vantablack'ten çok küçük bir farkla az olsa da, ışığın %99,90'ından fazlasını emerek yüzeyin neredeyse gerçeküstü derecede koyu görünmesini sağlıyor.

Bu teknolojinin orijinalinden farkı ise izlenen bilimsel yaklaşımda yatıyor. Çinli ekip, dikey olarak hizalanmış karbon nanotüplerden oluşan ve üretimi son derece hassas/zor olan bir yapı yerine; büyük miktarlarda çok daha kolay üretilebilecek bir formülasyon tercih etti. Bu formülasyonda nano ölçekli karbon siyahı ve karbon nanotüplerin bir kombinasyonu kullanılıyor.

Çalışma Prensibi Nasıl?

Çalışma prensibinin açıklaması basit, ancak uygulaması oldukça karmaşıktır: Karbon siyahı parçacıkları nanotüpler boyunca dizilerek, minik tepecikler, çukurlar ve vadilerle dolu düzensiz bir mikroskobik yüzey oluşturuyor.

Işık böyle bir yüzeye ulaştığında, sıradan araba boyalarında olduğu gibi doğrudan göze geri yansıtılmıyor. Bunun yerine bu karmaşık mikroskobik yapı içinde hapsoluyor ve minik vadilerin arasında birden çok kez saçılıyor. Sonuç olarak, son derece düşük bir yansıma ve bakıldığında adeta mutlak bir siyahlık izlenimi elde ediliyor.

Laboratuvardan Çıkıp Yollara İnebilir mi?

Ancak en önemlisi, bu yeni boya sadece fotoğrafçılık veya sergiler için bir laboratuvar hilesi olarak geliştirilmedi. Araştırmacılar, kaplamanın dayanıklılığını otomotiv uygulamaları için anlamlı ve zorlu koşullarda test ettiler.

Yapılan testlerde numuneler 40 derece Celsius sıcaklıkta ve %95'e varan neme başarıyla dayandı. Dahası, boyalı paneller on gün boyunca tamamen suya batırılmasına rağmen yüzeyde gözle görülür hiçbir bozulma meydana gelmedi. Bu sonuçlar boyanın hemen yarın seri üretime hazır olduğu anlamına gelmese de, önceki ultra siyah kaplamalar gibi "kırılgan ve hassas" olmadığını net bir şekilde kanıtlıyor.

Showroomlardan Gerçek Dünyaya Uzun Bir Yol

Elbette bu otomobilin showroomlardaki yerini alması ve ticari hale gelmesi için hala önünde uzun bir süreç var. Üreticilerin; aracın UV ışınlarına, çizilmelere, yollardaki tuza, taş çarpmalarına, basınçlı yıkama makinelerine, ani sıcaklık değişimlerine ve günlük aşınma-yıpranma durumlarına karşı uzun vadeli dayanıklılığını tamamen kontrol etmesi gerekiyor. Çünkü bir otomobil boyasının sadece konsept aşamasında muhteşem görünmesi yetmez; yıllarca güneşe, yağmura, oto yıkama fırçalarına, zorlu kış yollarına ve küçük trafik hasarlarına da dayanması gerekir.

Bu yüzden ultra siyah arabalar henüz yakın zamanda konfigüratörlerde bir seçenek olarak görünmeyecek; ancak sektörün yönelimi oldukça ilgi çekici. Vantablack, bir araba yansımalarından tamamen arındırıldığında ne kadar çarpıcı ve büyüleyici görünebileceğini dünyaya göstermişti. Çin versiyonu ise, tam olarak bu görsel şoku bir gün sadece showroomların ötesine taşıyıp günlük hayatın bir parçası haline getirmeye çalışıyor.