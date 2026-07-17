Çiğ süt fiyatı ne kadar? Konsey açıkladı

Yem, enerji ve nakliye maliyetleri karşısında fiyat arışı bekleyen üreticiye Ulusal Süt Konseyi'nden (USK) iyi haber gelmedi.

USK Yönetim Kurulu, çiğ süt fiyatlarını belirlemek üzere gerçekleştirdiği toplantının sonuçlarını açıkladı. Nisan ayında ilan edilen fiyatların piyasa şartları ve maliyetler doğrultusunda yeniden gözden geçirildiği toplantı sonucunda, güncel tavsiye fiyatın korunmasına karar verildi.

FİYATLAR SABİT KALDI, MALİYETLER YÜKSELİYOR

Yapılan yazılı açıklamada, yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütünün tavsiye satış fiyatının, üreticinin eline litre başına net geçecek şekilde (çiğ süt desteği hariç) 24,30 TL olarak uygulanmaya devam edileceği duyuruldu.

İLAVE ÖDEME YAPILACAK

Açıklamada, maliyet kalemlerine ilişkin şu detaylara yer verildi:

Soğutma, nakliye ve diğer cari giderlerin üretici örgütü tarafından karşılanması durumunda, söz konusu giderler için litre başına 1,80 TL ilave ödeme yapılacak.

Baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her bir dizyem (yüzde 0,1'lik değişim) için ± 36 kuruş fark uygulanacak.

Tavsiye satış fiyatının ekim ayında yeniden değerlendirileceği belirtildi.