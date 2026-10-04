Cezaevinde bile TÜİK enflasyonunun 2 katı: Tutuklu Buğra Gökce kalem kalem hesapladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayı yıllık enflasyonunu yüzde 31,5 olarak açıkladı. Tutuklu İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce, TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranının gerçekle bağdaşmadığını cezaevindeki fiyat listesini paylaşarak gözler önüne serdi.

"Bizim cezaevindeki mutfak enflasyonu yüzde 70,25" diyen Gökce, "Üstelik bazı ürünlerin paketi de küçülmüş vaziyette; TÜİK enflasyonunun iki katı." ifadelerini kullandı.

BUĞRA GÖKCE KALEM KALEM HESAPLADI

Cezaevi kantininde zam şampiyonlarının yüzde 150,4'lük artışla zeytinyağı ve yüzde 136,9'luk artışla ton balığı olduğunu belirten Gökce, "Beyaz peynirde enflasyon neredeyse TÜİK kadar. Onun dışındaki her ürün TÜİK enflasyonunun üstünde artış göstermiş. Cezaevinde yaşanan enflasyon bile TÜİK verilerinin çok üstündeyse diğer kalemleri ve sivil hayatın gerçeklerini zaten düşünmenize gerek yok. Yaşıyorsunuz…" dedi.

Tutuklu İPA Başkanı Buğra Gökce'nin X hesabından paylaştığı tablo (4 Ekim 2026)

"GÜZEL ÜLKEMİZ ÇOK DAHA İYİ GÜNLERİ HAK EDİYOR"

23 Mart 2025'ten bu yana, 550 günü aşkın süredir Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Gökce, sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Buradaki koşullarda takip edebildiğim kadarıyla 4 kişilik bir ailenin yaşam maliyeti 100 bin lirayı aştı, yoksulluk sınırı da 40 bin lira bandına dayandı. Bu hesapları titizlikle bulup takip ediyorum diye cezaevine girdiğim söylenmişti. Söyleyeni bir yana bırakalım, konunun özünü hiç kaçırmadan doğru bilgileri halkımıza iletme çabamdan hiç vazgeçmedim. Vazgeçmeyeceğim. Güzel ülkemiz çok daha iyi günleri hak ediyor!"