Cevdet Yılmaz duyurdu: Türkiye ekonomisinin 3 yıllık politikası yarın belli olacak!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yarın Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda açıklanacak Orta Vadeli Program’a ilişkin, küresel ve bölgesel risklerin arttığı bir süreçte istikrarlı ve öngörülebilir politikaların sürdürüleceğini, yeni stratejik önceliklerin de güncellenen programa dahil edileceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program’ın (OVP) yarın kamuoyuna açıklanacağını duyurdu.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, OVP’nin Türkiye ekonomisinin gelecek üç yılına ilişkin yol haritasını ortaya koyacağını belirtti. Programın yarın saat 11.00’de Beştepe'de düzenlenecek programla ayrıntılı şekilde kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri dile getirdi:

"Yarın saat 11.00’de Cumhurbaşkanılığı Külliyesi’nde ekonomimizin üç yıllık yol haritası niteliğinde olan Orta Vadeli Program'ı detaylı şekilde kamuoyu ile paylaşacağız. Dünya ve bölgemizde risklerin ve belirsizliklerin yükseldiği bir dönemde; istikrar içinde öngörülebilir politikalar izlerken, yeni stratejik öncelikleri de güncellenmiş programımıza entegre edeceğiz. Ülkemizin kurumsal birikimini ve ortak aklını yansıttığımız Programın şimdiden hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum"

(DHA)