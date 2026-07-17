Çalışma saatlerine resmi ayar geldi: Tasarruf finansman şirketlerinde yeni dönem

Son dönemde bankacıların da yoğun olarak geçiş yaptığı tasarruf finansman şirketlerinde çalışanlar için önemli bir adım atıldı. NTV'nin haberine göre, sektörde sayıları hızla artan bu şirketlerde yaşanan esnek çalışma, gece mesaileri ve hafta sonu yoğunluğu gibi sorunların önüne geçmek amacıyla Finansal Kurumlar Birliği tarafından yeni meslek ilkesi kararları alındı. Yeni düzenlemeyle birlikte çalışanların mesai saatleri kesin kurallara bağlandı.

MESAİ BİTİŞİ 18.00, KEPENK KAPATMA 20.00

Finansal Kurumlar Birliği'nin sektörde disiplini sağlamak amacıyla aldığı karar doğrultusunda, 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren geçerli olan uygulamaya göre, şubeler standart olarak 09.00-18.00 saatleri arasında müşterilere hizmet verecek. Operasyonel süreçlerin tamamlanması için bu süre en fazla saat 20.00'a kadar uzatılabilecek. Belirlenen bu saat itibarıyla şubeler tamamen kapatılacak ve içeride hiçbir surette faaliyette bulunulmayarak müşteri alınmayacak.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NA DA BİLDİRİLDİ

İş Kanunu'na göre haftalık çalışma süresi en fazla 45 saat, günlük ise en fazla 11 saat olarak belirlenmiş olsa da uygulamada yaşanan ihlaller bu kararla birlikte son bulacak. Alınan mesai kuralları, yalnızca tasarruf finansman şirketlerine tebliğ edilmekle kalmadı; İçişleri Bakanlığı'na da resmi olarak bildirildi.