Bütçede rekor açık: 1 trilyonu aştı parayı yüksek faiz yuttu!

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Mayıs 2026 dönemine ait bütçe uygulama sonuçlarının detayları, kamu gelirlerindeki sert düşüşe rağmen harcamaların yüksek seyrini koruduğunu teyit etti.

Merkezi yönetim bütçesinin mayıs ayında verdiği 298 milyar 223 milyon liralık açığın yanı sıra, geçtiğimiz yıl mayıs ayında 346,4 milyar lira fazla veren faiz dışı dengenin bu yıl 169 milyar 284 milyon lira açık kaydetmesi mali disiplindeki kırılmayı gösteren en net gösterge oldu.

GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ ÇAKILDI

Bütçenin gelir bacağı incelendiğinde, ekonomik aktivitedeki yavaşlama ve tahsilat sorunları göze çarpıyor. Merkezi yönetim bütçe gelirleri mayısta geçen yılın aynı ayına göre %18 azalarak 1 trilyon 86 milyar 168 milyon liraya geriledi.

Vergi Gelirleri: Mayıs ayında yıllık bazda %22,1 azalarak 931 milyar 521 milyon liraya düştü.

Doğrudan Vergilerde Büyük Kayıp: Vergi türleri bazında bakıldığında; geçen yılın aynı ayına göre Gelir Vergisi %57,4, Kurumlar Vergisi %21,9 oranında azaldı.

Dolaylı Vergiler de Geriledi: İç tüketimin seyrini gösteren Dahilde Alınan KDV %66,1, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ise %9,5 oranında düşüş kaydetti. Buna karşın, ithalattaki seyre paralel olarak İthalde Alınan KDV %17,5, Harçlar %31,4 ve Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) %25,6 oranında artış gösterdi.

GİDERLERİN %38,6'SI İLK 5 AYDA TÜKETİLDİ

Kamunun harcama tarafında ise personel maliyetleri ve faiz ödemelerinin bütçe üzerindeki yükü ağırlığını koruyor. Mayıs ayında bütçe giderleri %27 artışla 1 trilyon 384 milyar 391 milyon liraya yükseldi. 2026 yılı geneli için öngörülen 18 trilyon 978 milyar liralık toplam ödeneğin %38,6'sı yılın ilk 5 ayında harcanmış oldu.

Personel Giderleri: Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre %48,1 artarak 407 milyar 509 milyon liraya ulaştı.

Faiz Giderleri: Mayısta %16 artarak 128 milyar 939 milyon lira oldu. Ocak-Mayıs dönemindeki 5 aylık toplam faiz harcaması ise %51,1'lik devasa bir artışla 1 trilyon 262 milyar 642 milyon liraya tırmandı.

Diğer Harcamalar: Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri %52,6 artışla 52 milyar TL'ye yükselirken, mal ve hizmet alım giderleri %18,5 artışla 100,8 milyar TL, cari transferler ise %14,8 artışla 524,3 milyar TL olarak gerçekleşti. Sermaye giderleri için ise mayısta 110,8 milyar TL harcandı.