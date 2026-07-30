Bu otomatik vitesler kolay kolay arıza yapmıyor! İşte en sağlam modeller...

Otomatik vitesli araç almayı planlayanlar için şanzıman sisteminin uzun ömürlü ve güvenilir olması önem arz ediyor. Son dönemlerde araba almayı düşünen vatandaşlar arama motorlarında en çok hangi aracın daha güvenilir olabileceğine ilişkin sorgulamalar yapıyor.



Otomotiv sektöründe bazı otomatik şanzımanlar düzenli bakım ve zamanında yapılan yağ değişimleri sayesinde yıllarca ek masraf yaptırmıyor.

İşte bu modellerin yer aldığı bazı araçlar;



Japon üretici Aisin tarafından geliştirilen tork konvertörlü 6 ve 8 ileri otomatik şanzımanlar, uzun kullanım ömrü ile öne çıkıyor. Periyodik bakımları ak satılmayan araçlarda 300 bin kilometrenin üzerinde kullanım ömrüne ulaşabileceği belirtilen sistem, Toyota corolla, Toyota C-HR, Lexus modelleri Peugeot 3008’in bazı versiyonları, Peugeot 5008, Citroen C5 Aircross, ve Opel GrandLand’ın bazı motor seçeneklerinde kullanılıyor.



TOYOTA HİBRİT MODELLERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Toyota’nın hibrit modellerinde yer verdiği e-CVT sistemi, geleneksel CVT şanzımanlardan farklı çalışma prensibi ile dikkat çekiyor. Kayış ve çift kavrama mekanizmasına sahip olmayan sistemin aşınbilecek parça sayısını azaltarak uzun kilometreler de dayanıklılık sağladığı ifade ediliyor. Dünya genelinde 300 ila 500 bin kilometreyi aşan Toyota Corolla Hybrid ve Prius örnekleri son dönemlerde dikkatleri üzerine çekiyor. Sistem; Toyota Corolla Hybrid, Toyota C-HR Hybrid ve Toyota Prius modellerinde kullanılıyor.

MERCEDES 7G-TRONİC

Mercedes Benz’in uzun yıllar farklı modellerinde kullandığı 7G-Tronic tork konvertörlü otomatik şanzımanda dayanıklılığı iler öne çıkan sistemler arasında yer alıyor. Düzenli yağ değişimi yapılan araçlarda yüksek kilometre performansı sunduğu belirtilen şanzıman Mercedes C Serisi, E Serisi, CLS, GLK ve ML modellerinde kullanılıyor.