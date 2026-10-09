Bu hisselerde ne oluyor? Sahipleri tutuklu, TMSF devrede ama onlar uçuşta

Fon piyasasında yüz binlerce yatırımcıyı etkileyen krize dair yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ederken Hedef Holding hisselerinde yaşanan hareketlilik tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 7 portföy şirketine ait 131 fon için tasfiye kararı aldığı süreçte, adı soruşturmalarda geçen ve sahibi tutuklanan Hedef Holding’in hisselerinin tavan yapması dikkat çekiyor.

Soruşturma kapsamında Hedef Holding ve İnfo Yatırım’ın patronu Namık Kemal Gökalp tutuklanmıştı.

BU HİSSELERİ KİM ALIYOR?

Ancak kriz patlak verince tabanı gören bu holding hisseleri bu hafta yükselmeye başladı. Üstelik sahipleri hapisteyken yaşanan bu yükseliş dikkat çekiyor.

Konu Halk TV ekranlarında da gündeme geldi. Ebru Baki'nin sunduğu Para Siyaset programında yaşanan durumu değerlendiren Gazeteci İbrahim Kahveci, 5 gün önce 7,52 TL olan Hedef GYO'nun hissesinin bugün 13,72 liraya yükseldiğini söyledi.

KİLER'E KİMSE BİR ŞEY SORMADI

Kahveci sadece 5 günde yüzde 82'lik artış yaşandığını söyledi. Bu listede dikkat çeken bir hissenin ise Kiler olduğunu söyleyen Kahveci, "Kiler'e kimse daha bir şey sormadı, Senin hisselerin arttı, niye kimse sormadı. Destek'i hapse attılar, Kiler kaldı."

Hedef ile İnfo Yatırım'ın durumunun dikkat çekici olduğunu söyleyen Kahveci "Dün BDDK bankacılık verilerini açıkladı. Mesela bankalar var ki kasasındaki paradan daha ucuz borsada, buna kimse bakmıyor. Ama sahipleri hapiste olanlar uçuyor" diye durumun soru işareti taşıdığını söyledi.

Kahveci benzer bir durumun 2014'te yaşandığını söyleyerek "Şov yapıyorlar, bu meydan okuma" dedi.

DENETİM MEKANİZMASI NE YAPTI?

Hedef Holding hisselerinin yükselişi, fon krizindeki temel soruyu yeniden gündeme taşıdı: "Fon geçişleri, hisse rallileri ve küçük yatırımcıyı etkileyen hareketler yaşanırken denetim mekanizması ne yaptı?"

Patronları tutuklanan, fonları tasfiye edilen, bankacılık paylarında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) devreye girdiği ve 1.1 milyar Türk liralık borcunu ödeyemeyen bir şirketin hisselerindeki yükseliş, piyasanın yalnızca yatırımcılar açısından değil, denetim kurumları açısından da nasıl bir tabloyla karşı karşıya olduğunu gösterdi.