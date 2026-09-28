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Halk TV Ekonomi Borsada deprem! Düşüşün önüne geçilemiyor: Aylardır böylesi görülmedi

Borsada deprem! Düşüşün önüne geçilemiyor: Aylardır böylesi görülmedi

Borsa İstanbul'da adeta deprem yaşanıyor. Fon skandalının gölgesinde borsa büyük kayıplar yaşıyor. Güne düşüşle başlayan endekste kayıp yüzde 3'ün üzerine çıkarken, borsada bu seviyeler en son ocak ayında bu seviyeyi görmüştü.

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Borsada deprem! Düşüşün önüne geçilemiyor: Aylardır böylesi görülmedi

Borsa İstanbul sert düşüşlere sahne oluyor. Haftanın ilk gününe düşüşle başlayan Borsa İstanbul 100 Endeksi (BIST 100) sabah yüzde 2,71'lik dev bir kayıp yaşadı.

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Bu düşüşle birlikte BIST 100 endeksi 12.549,18 puana geriledi.

Ancak kayıp bununla kalmadı. Öğleden sonra satış baskısı arttı ve düşüş yüzde 3'ün üzerine çıktı.

AYLAR SONRA DİBİ GÖRDÜ

Borsada deprem! Düşüşün önüne geçilemiyor: Aylardır böylesi görülmedi - Resim : 2

Endeks, yüzde 3,38 düşüşle 12, 463 puana geriledi. Bu seviye ocak ayı ortalarında kaydedilmişti. Böylece Borsa İstanbul'da 8 buçuk ayın en düşük seviyesi görüldü.

Cuma gününü 12.899,35 puandan kapatan BIST 100 endeksi, güne 209,47 puan ve yüzde 1,62 azalışla 12.689,87 puandan başlamıştı.

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Borsada yaşanan düşüş milyonlarca yatırımcıyı tedirgin ederken, fon skandalı başka olmak üzere piyasalar yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor.

Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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