Borsada deprem! Düşüşün önüne geçilemiyor: Aylardır böylesi görülmedi

Borsa İstanbul sert düşüşlere sahne oluyor. Haftanın ilk gününe düşüşle başlayan Borsa İstanbul 100 Endeksi (BIST 100) sabah yüzde 2,71'lik dev bir kayıp yaşadı.

Bu düşüşle birlikte BIST 100 endeksi 12.549,18 puana geriledi.

Ancak kayıp bununla kalmadı. Öğleden sonra satış baskısı arttı ve düşüş yüzde 3'ün üzerine çıktı.

AYLAR SONRA DİBİ GÖRDÜ

Endeks, yüzde 3,38 düşüşle 12, 463 puana geriledi. Bu seviye ocak ayı ortalarında kaydedilmişti. Böylece Borsa İstanbul'da 8 buçuk ayın en düşük seviyesi görüldü.

Cuma gününü 12.899,35 puandan kapatan BIST 100 endeksi, güne 209,47 puan ve yüzde 1,62 azalışla 12.689,87 puandan başlamıştı.

Borsada yaşanan düşüş milyonlarca yatırımcıyı tedirgin ederken, fon skandalı başka olmak üzere piyasalar yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor.