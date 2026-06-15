Borsa, Ortadoğu'dan gelen habere ne tepki verdi? Anlaşma sonrası piyasalar hareketli!

Ekonomi bültenlerinde uzun süredir görülmeyen o "yeşil" ekranlar geri döndü. Geçtiğimiz haftayı alıcılı kapatan Borsa İstanbul, ABD ile İran arasındaki savaşın resmen bitmesi ve barış anlaşmasının teyit edilmesiyle yeni haftaya tam anlamıyla ralli havasında girdi.

BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününe %3,02 oranında (420,99 puan) muazzam bir artışla 14.359,48 puandan merhaba dedi. Cuma günü de %1,42’lik yükselişle 13.938,48 puandan kapanan borsa, böylece iki günde kayıplarını fazlasıyla geri toplamış oldu.

BANKALAR VE HOLDİNGLER PARAYA BOĞULDU!

Bu tarihi yükselişin arkasındaki ana motor bankacılık hisseleri oldu. Savaşın bitmesiyle yabancı yatırımcının risk iştahı tavan yaparken, Bankacılık Endeksi (XBANK) %6,41 gibi çılgın bir yükselişe imza attı. Bankaları, %3,11'lik değer kazancıyla Holding Endeksi takip etti. Borsada bugün neredeyse kırmızıya boyanan, kaybettiren tek bir sektör bile kalmadı; tüm sektörler barış coşkusuna ortak oldu.

DÜNYAYI RAHATLATAN "TRUMP" AÇIKLAMASI

Piyasalardaki bu çılgın yükselişin şifresi, küresel jeopolitik risklerin bıçak gibi kesilmesinde saklı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’in iki ülkenin anlaştığını duyurmasının ardından, ABD Başkanı Donald Trump da beklenen müjdeyi verdi. Trump, İran ile barış anlaşmasının tamamlandığını ve ABD ablukasının kaldırılarak Hürmüz Boğazı'nın derhal açılacağını bildirdi.

İran cephesinden de resmi imza töreninin 19 Haziran'da İsviçre'de yapılacağı doğrulandı.

BU BARIŞ CÜZDANIMIZA NASIL YANSIYACAK?

Peki, bu küresel ralli sadece bir hisse senedi hareketliliği mi? Tabii ki hayır. Analistlere göre bu anlaşma, küresel enflasyon baskılarını ciddi şekilde hafifletecek. Petrolün ve enerji maliyetlerinin düşmesiyle birlikte, bu hafta faiz kararlarını açıklayacak olan başta Fed olmak üzere tüm merkez bankalarının eli rahatlayacak. "Daha yüksek faiz" baskısı ortadan kalktıkça, küresel para borsalara ve riskli varlıklara akmaya devam edecek.

BORSADA TEKNİK SEVİYELER: YENİ HEDEF NERESİ?

Yatırımcıların ekran başında nefeslerini tutarak izlediği kritik teknik seviyeler ise şu şekilde şekillendi:

Direnç Seviyeleri: Endeksin yükseliş trendini perçinlemesi için yukarıda 14.400 ve psikolojik baraj olan 14.500 puan seviyeleri kritik direnç konumunda. Buranın aşılması ralliyi büyütecektir.

Destek Seviyeleri: Olası kar satışlarında veya kâr realizasyonlarında ise aşağıda 14.300 ve 14.200 puan seviyeleri güçlü destek noktaları olarak izleniyor.

Öte yandan piyasalar bugün veri gündemine de odaklanacak. Yurt içinde ve dışarıda (ABD ile Euro Bölgesi) açıklanacak olan sanayi üretimi verileri, barış coşkusunun reel ekonomideki karşılığını görmek açısından yakından takip edilecek.