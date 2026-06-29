Borsa İstanbul'da bu hafta 5 şirket halka arz olacak

Borsa İstanbul'da işlem yapan yatırımcıları bu hafta son derece yoğun bir halka arz programı bekliyor. Çeşitli iş kollarında faaliyetlerini sürdüren 5 ayrı şirket, ortaklık yapılarını tabana yaymak ve planladıkları büyüme stratejilerini finanse etmek amacıyla arka arkaya talep toplama sürecini başlatacak.

5 ŞİRKET TALEP TOPLAYACAK

Ekonomim'de yer alan habere göre, piyasa aktörlerinin ve yatırımcıların yakından izlediği halka arz takviminde yer alan şirketler ile bu şirketlerin talep toplama tarihleri şu şekilde belirlendi:

Orzaks İlaç: 29 - 30 Haziran

Soho Giyim: 30 Haziran - 1 Temmuz

Golda Gıda: 1 - 2 Temmuz

Ekim Turizm: 1 - 3 Temmuz

İsvea Seramik: 1 - 3 Temmuz

Haftanın açılışını Orzaks İlaç talep toplama süreciyle yaparken, temmuz ayının ilk günlerinden itibaren Golda Gıda, Ekim Turizm ve İsvea Seramik'in de sisteme dahil olmasıyla birlikte piyasada gözlenen hareketliliğin en yüksek seviyeye ulaşması öngörülüyor.

Piyasa uzmanları, bu haftaki halka arzlarda sektörel çeşitliliğin oldukça yüksek bir bantta seyrettiğine işaret ederek tasarruf sahiplerine kritik uyarılarda bulundu. Uzmanlar ise herhangi bir yatırım kararı verilmeden öncesi için uyardı: Yatırımcıların şirketlerin onaylı izahnamelerinin, fon kullanımına ilişkin raporlarının ve hisse dağıtım yöntemlerinin mutlaka detaylı bir biçimde incelenmesi gerekiyor.