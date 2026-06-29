Borsa İstanbul'da yasak kalktı

Borsa İstanbul yönetimi piyasaların işleyişini yakından ilgilendiren iki kritik kararı Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Yapılan resmi duyuru çerçevesinde, pay piyasalarında bir süredir devam eden kısıtlamalarda esnemeye gidildiği açıklandı.

AÇIĞA SATIŞ YASAĞI SONA ERDİ

Borsa İstanbul'un KAP'a yaptığı bildirime göre, pay piyasalarında 2 Mart 2026 tarihinden bu yana aralıksız olarak uygulanan açığa satış yasağı resmen sonlandırıldı. Alınan bu kararla birlikte piyasa aktörleri, ilgili hisse senetlerinde bugünden itibaren yeniden açığa satış işlemi gerçekleştirebilecek.

EMİR VE İŞLEM ORANI DEĞİŞTİ

Açıklamada yer alan bir diğer önemli düzenleme ise piyasadaki işlem trafiğini belirleyen katsayılara yönelik oldu. Pay piyasasında uygulanacak olan emir/işlem oranının, 29 Haziran 2026 tarihi itibarıyla tekrardan 1'e 5 olarak tatbik edileceği kamuoyuna duyuruldu.

AÇIĞA SATIŞ VE EMİR/İŞLEM ORANI NE ANLAMA GELİYOR?

Açığa Satış İşlemi: Bir yatırımcının elinde fiilen bulunmayan bir hisse senedini, fiyatının düşeceği beklentisiyle borç (ödünç) alarak satması ve fiyat düştüğünde daha ucuza geri alarak aradaki farktan kar elde etmeyi amaçladığı bir stratejidir.

Bu yasağın kalkması, piyasada hisselerin düşüşü üzerine bahis yapanların artmasına ve dolayısıyla sert fiyat dalgalanmalarına neden olabilir.

Emir/İşlem Oranı: Piyasaya iletilen, değiştirilen veya iptal edilen emirlerin, fiilen gerçekleşen işlemlere olan oranını ifade eder.

Oranın 1'e 5 olarak belirlenmesi, özellikle yüksek frekanslı işlem yapan algoritmik robotların ve büyük aracı kurumların piyasadaki emir trafiğini, derinliği bozmayacak bir maliyet dengesiyle yönetmesini sağlamayı amaçlayan teknik bir sınırlamadır.