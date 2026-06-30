Borsa devinden kritik altın freni!

Küresel ekonomideki belirsizlikler ve piyasalardaki sert dalgalanmalar, emtia borsalarını radikal kararlar almaya zorluyor. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası (SHFE) da kritik bir karara imza attı.

CNBC-e'nin aktardığı habere göre; Şanghay Vadeli İşlemler Borsası, 2 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olmak üzere altın, bakır, alüminyum, çinko, kurşun, alümina, nikel ve paslanmaz çelik vadeli işlem kontratlarına yönelik teminat oranlarında ve fiyat limitlerinde güncellemeye gideceğini duyurdu.

Piyasada yaşanan oynaklığa karşı devreye alınan bu yeni düzenlemenin, spekülatif hareketleri baskılayarak emtia piyasalarındaki risk yönetimini kuvvetlendirmeyi hedeflediği belirtiliyor.

ALTIN KONTRATLARINDA LİMİT YÜZDE 14 SEVİYESİNE ÇIKARILDI

SHFE tarafından yapılan resmi açıklamada, 2 Temmuz 2026 Perşembe günü takas işlemlerinin başlamasıyla beraber, AU2607 ile AU2704 vadeli altın kontratlarındaki günlük fiyat hareket limitinin bir önceki uzlaşma fiyatı baz alınarak ± yüzde 14 oranında tatbik edileceği bildirildi.

Düzenlemeyle birlikte, korunma (hedge) amaçlı gerçekleştirilen işlemlerdeki teminat oranı yüzde 15'e, genel pozisyonlardaki oran ise yüzde 16'ya yükseltildi.

BAZ METALLERDE TEMİNAT ORANLARI YÜKSELTİLDİ

Bakır, alüminyum, çinko, kurşun ve alümina ürünlerinin vadeli işlem kontratlarında günlük fiyat limiti ± yüzde 9 seviyesinde saptandı. Belirtilen bu kontratlarda hedge işlemleri için uygulanacak teminat oranı yüzde 10, genel pozisyonlar için geçerli olacak teminat oranı ise yüzde 11 şeklinde uygulanacak.

NİKEL VE PASLANMAZ ÇELİKTE FARKLI UYGULAMA

Nikel vadeli işlem kontratlarındaki günlük fiyat limiti ± yüzde 10 seviyesine taşınırken; hedge işlemlerine yönelik teminat katsayısı yüzde 11, genel pozisyonlara yönelik teminat oranı ise yüzde 12 olarak belirlendi.

Öte yandan paslanmaz çelik vadeli işlem kontratlarında fiyat limiti ± yüzde 5 seviyesinde korunurken, hedge işlemlerinde yüzde 6, genel pozisyon işlemlerinde ise yüzde 7 oranında teminat şartı aranacak.

PİYASA KOŞULLARINA GÖRE EK SIKILAŞMA GELEBİLİR

Borsa yönetimi, Risk Yönetimi Kuralları'nın 13. maddesinde tarif edilen olağanüstü piyasa koşullarının meydana gelmesi durumunda, teminat oranlarının ve fiyat limitlerinin ilan edilen bu seviyelerin de üzerine çıkarılabileceği uyarısında bulundu.

SHFE ayrıca, teminat ve fiyat limiti uygulamalarını ilgilendiren diğer tüm düzenlemelerde Risk Yönetimi Kuralları'nın mevcut haliyle yürürlükte kalmaya devam edeceğinin altını çizdi.