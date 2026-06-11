Modern tarım sektörü büyük ölçekli şirketlerin yatırımlarıyla büyümeye devam ediyor. Katma değeri yüksek bir iş modeli olarak öne çıkan yaban mersini üretimi, yüksek Türk Lirası getirisiyle son dönemde girişimcilerin de ilgisini çekmeye başladı. Borsa devinin dahi ilgisini çekti.

BORSA DEVİ BİLE BU İŞE GİRDİ!

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, saksıda yaban mersini yetiştiriciliğinin başlangıçta yüksek yatırım maliyeti gerektirdiğini ancak doğru planlamayla hızlı geri dönüş sunduğunu belirten DCT Trading Yönetim Kurulu Başkanı Levent Sadık Ahmet, Edirne’de 4,5 milyon euro yatırımla hayata geçireceği yaban mersini projesinin finansal boyutuna ilişkin açıklama yaptı.

Yaban mersini yetiştiriciliğiyle ilgili şu bilgileri paylaştı:

Amorti Süresi: Doğru bir finansal planlama ile yapılan yatırım, yaklaşık 5 yıl gibi kısa bir sürede kendini amorti ediyor. Beşinci yıldan itibaren ilave büyük yatırımlar yapılmazsa, elde edilen kazanç doğrudan kâr olarak haneye yazılıyor.

Doğru bir finansal planlama ile yapılan yatırım, yaklaşık 5 yıl gibi kısa bir sürede kendini amorti ediyor. Beşinci yıldan itibaren ilave büyük yatırımlar yapılmazsa, elde edilen kazanç doğrudan kâr olarak haneye yazılıyor. Verim Artışı: Dikimi takip eden ilk yılda her saksıdan yaklaşık 1,5 kilo ürün alınırken, ikinci yıl verim en az 3 kiloya çıkıyor. Üçüncü yıl saksı başına 3,5-4 kilo, dördüncü yıl 4,5-5,7 kilo arası verim elde ediliyor.

RESMEN SAKSIDA PARA YETİŞİYOR

Üretime genellikle 3 yaşında, kaliteli Hollanda menşeli fidanlarla başlandığını aktaran Levent Sadık Ahmet, dikimin ilk aylarında meyve veriminden ziyade bitkinin kök ve dal yapısının güçlendirilmesine odaklanıldığını ifade etti.

Beşinci yıldan itibaren ise saksı başına 5 ila 6,5 kiloya kadar çıkan bu yüksek verimlilik seviyesi yaklaşık 15 yıl boyunca stabil bir şekilde devam ederken tek saksıdan dahi binlerce lira getiri sağlıyor.

Saksıda yaban mersini yetiştiriciliğinde başlangıç bütçesini en çok fidan satın alımı, saksıda özel yetişme ortamının hazırlanması ve sulama/gübreleme sistemlerinin kurulumu gibi temel kalemler etkiliyor.

SAKSIDA YETİŞTİRİP 3 BİN LİRADAN PARA BASIYOR!

Güncel bütçe verilerine göre yaban mersini üretimindeki maliyeti en fazla 1100 TL bandına çıkarken kilosu 450 TL'den saksı başına yaklaşık 3 bin TL gelir getiriyor.

Yaban mersini üretimindeki maliyet ve gelirler tahmini şu şekilde gelişiyor:

Saksı Maliyeti: Özel drenajlı saksı ve nitelikli fidan dahil olmak üzere, saksı başına maliyet yaklaşık 900 TL ile 1.100 TL bandında yer alıyor.

Dönüm Kapasitesi: 1 dönüm alana yapılan planlamaya göre 500 ile 750 civarında saksı yerleştirilebiliyor.

Toptan Satış Fiyatı: Mayıs 2026 itibarıyla yaban mersininin toptan satış fiyatı kilo başına 400 TL ile 450 TL bandında değişim gösteriyor.