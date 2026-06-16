Borcu olan araç satamayacak! Vergi düzenlemesi resmen yürürlükte

Kamu alacaklarının tahsilat süreçlerinde yeni bir idari düzenlemeye gidildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde, borçlu konumdaki kişilerin vergi dairelerine birikmiş olan borçlarını, cari tecil faiz oranından daha düşük bir maliyetle taksitlendirmesine olanak tanıyan Tahsilat Genel Tebliği'ni Resmî Gazete'de yayımlayarak yürürlüğe koydu.

NTV'den Burak Taşçı'nın özel haberine göre, yürürlüğe giren yeni mevzuat uyarınca amme alacaklarının yapılandırılmasında izlenecek takvim, yasal sınırlar ve teknik detaylar netleşti.

5 HAZİRAN 2026 TARİHİ KRİTER OLDU

Yayımlanan yasal düzenleme ile 5 Haziran 2026 tarihi itibarıyla vadesi dolduğu halde ödenmemiş olan ve vergi daireleri tarafından yasal takibi sürdürülen kamu alacakları tecil kapsamına dahil edildi. Tüketicilerin sırtındaki en büyük yüklerden biri olan özel tüketim vergisi, 2026 yılı geçici vergisi ile bunlara bağlı olarak kesilen cezalar ve damga vergileri ise bu uygulamanın tamamen dışında tutuldu.

DİLEKÇEYLE BAŞVURU YAPILMASI GEREKİYOR

Mali kolaylıktan faydalanmak isteyen borçluların, durumlarını belgeleyen uygun dilekçeler ile birlikte 31 Ağustos 2026 tarihine kadar yasal başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Başvurular Gelir İdaresi Başkanlığının internet platformu, dijital vergi dairesi ya da e-Devlet kapısı üzerinden elektronik yolla yapılabileceği gibi, ilgili vergi dairesine şahsen yazılı olarak da iletilebilecek. Birden fazla vergi dairesinde borç kaydı bulunan mükelleflerin, her bir idareye ayrı ayrı müracaat etmesi ve o dairedeki tüm borç kalemleri için tecil talebinde bulunması yasal bir zorunluluk olarak şart koşuluyor.

72 TAKSİT YAPILABİLECEK

Tebliğ hükümleri kapsamında tecil edilerek yapılandırılan borçların ilk taksit ödemesi Eylül 2026 döneminde başlayacak. Ödemeler aylık eşit vadeler halinde tahsil edilecek. Hak tanınacak taksit sayıları, mükelleflerin mali açıdan içinde bulundukları "çok zor durum" haline, alacağın türüne ve borçlunun yasal statüsüne göre değişkenlik gösterecek.

Ekonomik faaliyeti devam eden mükelleflerin likidite oranlarına göre 36, 48 veya 72 taksit imkanı sunulurken, banka ve sigorta muameleleri vergisi ile katma değer vergisi borçları için üst sınır 12 taksit olarak uygulanacak. İl özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar ile sermayesinin yarısından fazlası bu yerel yönetimlere ait olan şirketlerin borçları ise tür ayrımına bakılmaksızın 72 takside kadar bölünebilecek.

HANGİ BORÇLAR KAPSAM ALANI DIŞINDA?

Kamu borçlarının önemli bir kısmı yapılandırma fırsatının dışında bırakıldı. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), 2026 yılı gelir vergisine mahsup edilecek geçici vergi, 2026 yılı kurumlar vergisine mahsup edilecek geçici vergi ve bunlara bağlı olarak kesilen vergi ziyaı cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları ile beyannamelere ait damga vergileri kapsama dahil edilmedi.

HER BORÇ İÇİN AYRI BAŞVURU YAPILACAK

Farklı idari bölgelerde veya birden çok vergi dairesinde borcu bulunanların, her vergi dairesi için bağımsız başvuru dosyası oluşturması istenecek. Ayrıca tecil müracaatının, borçlunun ilgili dairedeki tüm vergi borçlarını istisnasız kapsaması gerekecek.

İLK TAKSİT EYLÜL AYINDA YATIRILACAK

Bu Tebliğ kapsamında tecil işlemi onaylanan borçlar, ilk taksit ödemesi Eylül 2026 ayından başlamak üzere, her ay eşit paylar halinde ödenecek.

ÇOK ZOR DURUMDAKİ MÜKELLEFLERE KOLAYLIK

Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla faal mükellefiyet kaydı bulunan ve bilanço esasına veya işletme hesabı esasına göre defter tutan borçluların çok zor durum hallerinin tespiti mali durumlarına ilişkin likidite oranları üzerinden hesaplanacak. Buna göre;

Likidite oranı 0,50 veya 0,50’den büyük olanların borçları 36 eşit taksitte,

Likidite oranı 0,50’den küçük ve 0,30’dan büyük olanların borçları 48 eşit taksitte,

Likidite oranı 0,30 veya 0,30’dan küçük olanların borçları ise 72 eşit taksitte tahsil edilecek.

BAZI BORÇLAR 12 TAKSİT YAPILACAK

Borçluların banka ve sigorta muameleleri vergisi ile katma değer vergisinden (KDV) kaynaklanan borç yükümlülükleri, bunlara ilişkin kesilen vergi ziyaı cezaları, gecikme faizi ve gecikme zamları; ayrıca bu beyannamelere ait damga vergileri ile gecikme zamları en fazla 12 eşit taksitte ödenebilecek.

FAİZ ORANI YÜZDE 29 OLDU

Mevzuat kapsamında tecil edilerek yapılandırılan tüm borç tutarlarına yıllık yüzde 29 oranında tecil faizi yürütülecek.

TEMİNAT DÜZENLEMESİ GELDİ

10 milyon TL’nin altında (bu tutar dahil) olan amme alacakları için borçlulardan hiçbir teminat talep edilmeyecek. Borç tutarının 10 milyon TL sınırının üstünde olması durumunda ise sadece bu sınırı aşan kısmın yüzde 50'si (yarısı) değerinde teminat gösterilmesi zorunlu olacak.

ARAÇ SATIŞLARI YAPILAMAYACAK

Motorlu taşıtlar vergisi mükelleflerinin bu yasal düzenlemeden faydalanabilmesi için mülkiyetlerindeki her bir taşıt itibarıyla hesaplanacak toplam borç miktarı üzerinden başvuruda bulunması zorunlu kılındı.

Motorlu taşıtlar vergisi, bu vergiye ait gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezaları ile 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre kesilen trafik idari para cezaları, mülga 11/2/1950 tarihli ve 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile 25/6/2010 tarihli ve 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkında Kanun uyarınca tahsil edilmesi gereken geçiş ücreti ve idari para cezalarından olan alacakların ve bunlara bağlı fer’ilerin tecil edilmesi ve bu tecil şartlarının ihlal edilmemesi koşuluyla, motorlu taşıta ilişkin fenni muayene izin belgesi veya uçuşa elverişlilik belgesi düzenlenebilecek.

Ancak, söz konusu motorlu taşıtların üçüncü şahıslara satış ve devir işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için tecil edilen bu borçların tamamının nakden ödenmesi şart olacak.