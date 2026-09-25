Birevim'den kritik açıklama: Teslimat süreçlerinde son durum

Birevim Tasarruf Finansman A.Ş.'nin pay devrine ilişkin süreçte yeni bir aşamaya geçildi. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, Birevim paylarının Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'ye devri için ilgili mevzuat kapsamında gerekli izin ve onayların alınması amacıyla yetkili kurumlara başvurular gerçekleştirildi.

Şirket, başvuruların ardından gözlerin ilgili kurumların değerlendirme ve onay sürecine çevrildiğini bildirdi. Gerekli izinlerin tamamlanmasının ardından pay devrinin mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasının planlandığı belirtildi.

TESLİMAT SÜREÇLERİ DEVAM EDİYOR

Birevim açıklamasında, pay devrine ilişkin işlemlerin şirketin mevcut faaliyetlerini etkilemediği vurgulandı. Tasarruf sahiplerinin mevcut sözleşmeleri ile ödeme planlarının ve teslimat süreçlerinin planlandığı şekilde sürdüğü ifade edildi.

Şirket, tasarruf sahiplerine yönelik yükümlülüklerini yerine getirmeye devam ettiğini belirterek faaliyetlerin kesintisiz sürdürüldüğünü kaydetti.

DEVİR SONRASI EMLAK KATILIM VURGUSU

Açıklamada, pay devrinin tamamlanmasının ardından Birevim'in tasarruf finansman sektöründeki faaliyetlerini Türkiye Emlak Katılım Bankası'nın deneyimiyle sürdürmesinin hedeflendiği belirtildi.

Birevim, ev, araç ve iş yeri edinme hedefleri doğrultusunda tasarruf sahiplerine sunduğu hizmetlerin devam edeceğini bildirirken, Emlak Katılım'ın köklü geçmişinden güç alınarak yeni dönemde daha güçlü bir yapı oluşturulmasının amaçlandığını açıkladı.

Şirket ayrıca, devir sürecindeki gelişmelerin resmi açıklamalar doğrultusunda kamuoyuyla paylaşılmaya devam edileceğini duyurdu. (DHA)