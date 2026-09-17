BİM resmen kurdu! Türkiye'nin yeni bankası oldu

BİM Birleşik Mağazalar A.Ş., 10 milyar TL kuruluş sermayeli Dost Katılım Bankası A.Ş.’nin İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdindeki kuruluş işlemlerini tamamladı.

16 Eylül 2026 tarihinde tescil edilen banka için mevzuatta öngörülen süre içerisinde faaliyet izni başvurusu yapılacak.

BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.’nin 10 milyar TL kuruluş sermayeli Dost Katılım Bankası A.Ş.’nin kuruluş süreci tamamlandı. Bankanın kuruluşu 16 Eylül 2026 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde tescil edilirken, gözler şimdi faaliyet izni başvurusuna çevrildi. BİM tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"17.06.2026 tarihinde yapmış olduğumuz KAP açıklamamızda, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) 11.06.2026 tarihli ve 11470 sayılı kararı ile 10.000.000.000 TL kuruluş sermayeli “Dost Katılım Bankası A.Ş.” unvanlı bir katılım bankasının kurulmasına izin verildiği ve anılan kararın 17.06.2026 tarih ve 33283 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandığı açıklanmıştı."

KURULUŞU 16 EYLÜL’DE TESCİL EDİLDİ

"Bu kapsamda, Dost Katılım Bankası A.Ş.’nin İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdindeki kuruluş işlemleri tamamlanmış olup, bankanın kuruluşu 16 Eylül 2026 tarihinde tescil edilmiştir.

BİM’İN PAYI YÜZDE 99,99996

BİM Birleşik Mağazalar A.Ş., şirket sermayesinin yüzde 99,99996’sına doğrudan sahip olup, kalan yüzde 0,00004 oranındaki paylar ise yüzde 100 bağlı ortaklıklar olan Desto Atık Yönetimi A.Ş., Dost Global Danışmanlık A.Ş., GDP Gıda Paketleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Es Global Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından eşit oranlarda iştirak edilmektedir."

SIRADA FAALİYET İZNİ BAŞVURUSU VAR

Dost Katılım Bankası'nın kuruluş sürecinin tamamlandığı duyurulan açıklamada "İlgili mevzuat kapsamında öngörülen süre içerisinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na faaliyet izni başvurusunda bulunulacak olup gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır." denildi.