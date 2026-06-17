Beyaz ete operasyon kırmızı ete devlet eliyle zam! Maliyet artmadan kıyma 600 lira oldu

Kırmızı et piyasasında ithalat giderleri herhangi bir artış kaydedilmemesine rağmen Et ve Süt Kurumu (ESK), vatandaşın kasaplara kıyasla daha ucuza et bulabildiği PERDER üyesi marketlerdeki fiyat listesini güncelledi. Ağustos 2025 tarihinden bu yana sabit tutulan etiketler, pazartesi günü itibarıyla yüzde 24 ile yüzde 28 bandında yükseltildi.

YENİ TARİFE RAFLARDA: KIYMA 600, KUŞBAŞI 650 LİRA

Yaklaşık bir yıl aradan sonra ESK'nın devreye soktuğu yeni tarife, doğrudan reyonlara yansıdı. Hafta sonuna kadar 485 liradan satılan bir kilogram kıyma, yüzde 24'lük artışın ardından 600 liraya ulaştı. Benzer şekilde, bir kilogram kuşbaşı etin satış fiyatı da yeni güncellemeyle beraber 650 lira olarak belirlendi.

BİR YANDA KAYYUM VE GÖZALTI

Devlet eliyle yapılan bu sert fiyat artışı, Ticaret Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'nın beyaz et sektörüne yönelik geniş çaplı operasyonlarının hemen ardına denk geldi. Cuma günü düğmeye basılan soruşturmada, 'haksız fiyat artışları' ve 'piyasa dengesini bozucu eylemde bulunma' iddialarıyla Türkiye'nin en büyük beyaz et üreticisi şirketlerinin tepe yöneticileri gözaltına alındı.

13 ŞİRKETE KAYYUM, MARKETLERE MİLYONLUK CEZA

Adalet Bakanı Akın Gürlek, beyaz et sektörüne yönelik adımları bizzat açıklayarak piyasa devi 13 firmaya 'denetim kayyumu' atadıklarını duyurdu. Eş zamanlı yürütülen saha denetimlerinde ise Ticaret Bakanlığı ekipleri marketlere milyonlarca liralık ceza faturası kesti. Sektöre yönelik bu baskın ve cezalar sürerken, kırmızı etteki yüzde 28'lik zammın devletin kendi kurumundan gelmesi tablodaki çelişkiyi gözler önüne serdi.