Bankaların yılın ilk çeyreğindeki karı rekor kırdı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) raporlarına göre, Türk bankacılık dünyasının konsolide edilmemiş aktif toplam büyüklüğü nisan sonu itibarıyla 50,4 trilyon TL barajına ulaştı. Söz konusu bilanço hacmi, bir önceki izleme döneminde kaydedilen 49,7 trilyon TL'lik seviyenin de üzerine çıkmış oldu.

KREDİLERDE TAKİBE DÜŞME ORANI ALARM VERİYOR

Sektörün en büyük aktif parçasını oluşturan toplam krediler nisan sonu itibarıyla 25,6 trilyon TL olarak gerçeğe dönüştü; bir önceki dönemde bu tutar 24,9 trilyon TL düzeyinde seyrediyordu. Bankaların elindeki menkul değerler hacmi ise 7,4 trilyon TL olarak ilan edildi.

Finans sisteminde yüksek faizlerin getirdiği tahribatı gösteren en net veri ise borçların geri ödenme performansı oldu; halkın ve üreticilerin kullandığı kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 2,62 seviyesinden yüzde 2,65'e tırmanarak borçluluk krizinin derinleştiğini tescilledi.

MEVDUAT HACMİNDE 900 MİLYAR LİRADAN FAZLA ARTIŞ

Finans kuruluşlarının en temel kaynak girdisi konumundaki toplam mevduat hacmi, nisan ayı sonu itibarıyla 29,2 trilyon TL'ye yükseldi. Geçmiş dönemde 28,3 trilyon TL seviyesinde bulunan mevduat büyüklüğü, böylece yaklaşık 906 milyar TL tutarında radikal bir artış kaydetti. Bankacılık sisteminin toplam özkaynak yapısı ise bir önceki periyotta ölçülen 4,3 trilyon TL sınırından 4,4 trilyon TL seviyesine tırmandı.

İLK DÖRT AYIN TOPLAM KARI 363,6 MİLYAR LİRA

Bankacılık dünyasının ocak-nisan dönemini kapsayan yılın ilk dört aylık zaman dilimindeki birikimli net karı 363,6 milyar TL olarak kayıtlara geçti. Bahse konu kümülatif kar hacmi, bir önceki izleme periyodunda 288,4 milyar TL düzeyinde bulunuyordu.

Yalnızca nisan ayı tekil olarak analiz edildiğinde ise net kar 75,2 milyar TL olarak gerçeğe dönüştü; mart ayında aynı aylık kar kalemi 119 milyar TL seviyesinde ölçülmüştü. Sektörün finansal güvenliğini ve dayanıklılığını simgeleyen sermaye yeterliliği standart oranı nisan sonu itibarıyla yüzde 16,37 olarak açıklanırken, bir önceki dönemde bu rasyo yüzde 16,52 seviyesinde yer alıyordu.