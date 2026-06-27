Bakanlık festivallerden yerli esnafı koruyacak

Ticaret Bakanlığı perakende sektörünün işleyişini yeniden düzenleyecek kapsamlı bir mevzuat taslağı hazırladı. Yapılan yeni hamleyle birlikte, özellikle son yıllarda kontrolsüzce yaygınlaşan tekstil alışveriş festivalleri ilk defa resmi bir yasal çerçeve içerisine alınacak.

FESTİVAL DÜZENLEMEK İÇİN İKİ AY ÖNCEDEN BAŞVURU ŞARTI

Türkiye gazetesinin haberinde aktardığı taslağa göre, alışveriş festivali organize etmek isteyen kişilerin en az iki ay öncesinden resmi makamlara başvurarak izin alması mecburiyeti bulunacak.

Belirlenen kurallara aykırı biçimde hayata geçirilen etkinlikler ise valiliklerin vereceği kararla anında durdurulabilecek. Bununla birlikte, düzenlenecek festivallere katılım sağlayacak ticari işletmelerin asgari yüzde 20'sinin, söz konusu organizasyonun düzenlendiği şehir, ilçe ya da bölgede aktif faaliyet yürüten yerel esnaftan oluşması zorunlu kılınacak. Bu kota uygulamasıyla bölgesel ticaretin ve esnafın korunması amaçlanıyor.

ZİNCİR MAĞAZALARDA YERLİ ÜRÜN KOTASI UYGULANACAK

Söz konusu taslak metinde yerli imalatı büyütmeye yönelik birtakım yeni uygulamalar da dikkat çekiyor. Buna göre, zincir mağazaların raflarında yer alan hazır giyim, ayakkabı, oyuncak ve kırtasiye kategorilerindeki alanların en az yüzde 20'lik bölümü yurt içinde imal edilen ürünlere ayrılmak zorunda olacak. Mağazalardaki yöresel ürünlere ayrılan özel raflarda ise kadın kooperatifleri tarafından üretilen mallara öncelik tanınacak ve bu ürünler yasal olarak yöresel ürün statüsüne dahil edilecek.

TEDARİK ZİNCİRİNDE ELEKTRONİK TAKİP DÖNEMİ

Düzenlemenin etki alanı sadece perakende satış noktalarıyla sınırlı kalmayıp, üreticiler ile tedarikçi firmaları da içine alıyor. Tarımsal ürünler ve gıda maddelerine yönelik yapılan ticaretlerde ödeme vadelerinin takibi dijital bir altyapı üzerinden elektronik sistemle anlık olarak gerçekleştirilecek. Sektöre yönelik denetim mekanizmaları ise lojistik ve tedarik zincirinin tüm halkalarını kapsayacak biçimde genişletilecek.