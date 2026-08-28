Bakan 'sanayiciye müjde' diye duyurdu: Yeni destek paketleri yolda

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İmalat Sanayi Finansman Desteği Tanıtım Programı'nda sanayici başta olmak üzere reel kesime yeni destek paketlerine ilişkin konuştu.

Üretim, istihdam, ihracat ve yatırımın temel öncelikleri olduğunu belirten Bakan Kacır, çalışanların istihdamını korumak adına önemli adımlar attıklarını vurguladı.

1 TRİLYON LİRALIK FİNANSMAN ALANI OLUŞTURULDU

CNBC-e'ye özel açıklamalarda bulunan Bakan Kacır, Cumhurbaşkanlığı tarafından duyurulan 750 milyar liralık yatırım taahhütlü avans kredisi ile 250 milyar liralık işletme kredisinin devreye alındığını hatırlatarak, "Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat bizim önceliğimiz. Üreticilerimizin, sanayicilerimizin yanında olmak hem de emekçilerimizin istihdamını desteklemek bizim önceliğimiz. Bu anlayışla Sayın Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz ay bu alana yönelik 750 milyar liralık yatırım taahhütlü avans kredisi, artı 250 milyar liralık işletme kredisinin duyurusunu yapmıştı" ifadelerini kullandı.

Kacır, bu adımlarla imalat sanayisinde istihdamı korumaya ve yatırımları hızlandırmaya yönelik toplam 1 trilyon liralık bir hacim yaratıldığını kaydetti.

BANKALARLA İMZALAR ATILDI, DESTEKLER SÜRECEK

Tanıtım programı kapsamında bankalar ve katılım bankaları ile protokol imzalandığını belirten Bakan Kacır, tüm sektörlerde istihdamını koruyan KOBİ'ler ile büyük ölçekli işletmelere finansman sağlanacağını bildirdi.

Yılın ilk ve ikinci yarısında istihdamını koruyan firmaların bu desteklerden yararlanabileceğini ifade eden Bakan Kacır, rekabetçi üretim ve ihracatın öncelikli olmaya devam edeceğini vurguladı.

Kacır, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile finans sektörüne teşekkürlerini iletti.

YENİ PAKETLER YOLDA, DESTEKLER GENİŞLETİLİYOR

Yatırım taahhütlü avans kredisinin 750 milyar liraya çıkarıldığını hatırlatan Bakan Kacır, 1-2 hafta içinde yeni çerçevenin kamuoyuna duyurulacağını açıkladı.

Yüksek teknoloji odaklı stratejik yatırımların yanı sıra bölgesel kalkınmayı ve başlamış yatırımların hızlanmasını destekleyeceklerini belirten Kacır, "İşletme kredilerine dönük bu 250 milyar liralık kredinin kullanılmasının ardından yeni paketleri de inşallah sanayicilerimiz için hazırlayacağız" dedi.

Ayrıca hazır giyim, tekstil, deri ve konfeksiyon başta olmak üzere 14 sektöre çalışan başına aylık 3.500 lira destek sağlandığını belirten Bakan Kacır, 2005 yılı Aralık istihdam düzeyinin 2026 Haziran ayı itibarıyla korunduğunu, hatta bu 4 sektörde ilave istihdam oluştuğunu sözlerine ekledi.