Bakan duyurdu: 183 milyar TL borç yapılandırıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim borçlarına yönelik yürütülen tecil ve taksitlendirme çalışmalarının sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Bakan Işıkhan, prim borçlarının ertelenmesi ve yapılandırılmasında işverenler ile çalışanlara kolaylık sağlandığını belirtti.

Uygulamanın sonuçlarına ilişkin detayları paylaşan Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

149 BİNE YAKIN ÇALIŞANIN BORCU YAPILANDIRILDI

"4 Haziran 2026-31 Ağustos arasında işverenlerin ve sigortalı çalışanların SGK borçlarına yönelik yeni bir tecil ve taksitlendirme düzenlemesini uyguladık. Tecile başvuran işveren ve 4/b'li sigortalı çalışan sayısı 148 bin 984, tecil edilen borç tutarı 183,3 milyar lira, toplam tahsilat 7,5 milyar lira (ilk taksit miktarı). İşverenler ile çalışanların yanında olmaya, üretim ve istihdamı desteklemeye devam edeceğiz."

Belirtilen 4 Haziran 2026 - 31 Ağustos tarih aralığında hayata geçirilen düzenleme kapsamında, prim borçlarını ödemekte güçlük çeken 148 bin 984 işveren ile 4/b statüsündeki sigortalı çalışanların toplam 183,3 milyar liralık borcu yapılandırıldı.

Sürecin ilk etabında ise 7,5 milyar liralık tahsilat gerçekleştirildiği kaydedildi.