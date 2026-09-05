Aydın Doğan'a ve Bodrum Belediyesi'ne soruşturma!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde koruma statüsündeki SİT bölgesinde bulunan bir otelin, "güçlendirme ve tadilat" ruhsatı kılıfıyla tamamen yıkılarak baştan aşağı yeniden inşa edildiği iddiaları yargıya taşındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

MedyaRadar'dan Ercan Öztürk'ün haberine göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden yapılan ihbarlar neticesinde, iş insanı Aydın Doğan'a ait şirket ile projeye onay veren Bodrum Belediyesi idari yetkilileri hakkında soruşturma süreci başlatıldı.

Savcılık makamı, ihmali bulunduğu öne sürülen belediye personeli için Bodrum Kaymakamlığı'ndan ön inceleme talep etti. Kaymakamlık ise eski yapının yıkım izni olmaksızın yasal mevzuatın etrafından dolanılarak yeniden ayağa kaldırıldığını belirterek, konunun teknik uzmanlık gerektirmesi sebebiyle incelemenin doğrudan Valilik makamı eliyle yürütülmesini tavsiye etti. Soruşturma dosyası çerçevesinde, projeyi hayata geçiren Doğan Holding bünyesindeki Marlin Otelcilik şirketinin ticari sicil evrakları savcılığa sunuldu.

BELEDİYEDEN YASAL DAYANAK SAVUNMASI

Tartışmaların odağındaki Bodrum Belediyesi adına açıklama yapan Başkan Yardımcısı Serkan Balkan, savcılığa ilettiği resmi yazıda yürütülen işlemlerin hukuki dayanaklarını detaylandırdı.

Balkan, projenin Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 12 Eylül 2025 tarihinde "güçlendirme esaslı mimari tadilat" başlığı altında resmen onaylandığını belirtti. Zemin yapısına müdahale gerektiren bütün faaliyetlerin Müze Müdürlüğü'nün doğrudan denetimi altında gerçekleştirildiğini aktaran Balkan, çalışmalar bitirildikten sonra gerekli teknik raporlar ile fotoğraflar Kurul'a sunulmadan tesise asla kullanım izni verilmeyeceğinin altını çizdi.

ŞİRKET CEPHESİNDEN İDDİALARA RET

Geçmiş yıllarda 'DoubleTree By Hilton' markasıyla faaliyet gösteren ve 2025 yılında Marlin Otelcilik bünyesine devredilen tesisle ilgili şirket cephesi yöneltilen suçlamaları kesin bir dille reddetti.

Yapılan çalışmaların bölgenin olası deprem ve yangın tehlikelerine karşı hayata geçirilen yasal bir güçlendirme faaliyeti olduğu savunuldu.

Bütün ruhsatların ilgili resmi kurumlardan usulüne uygun şekilde temin edildiği belirtilirken, kaçak yapılaşma yönündeki iddiaların eksik bilgiler içerdiği ve gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Projenin yürütülürken bölgenin kültürel ve doğal dokusuna hiçbir şekilde zarar verilmediği dile getirildi.