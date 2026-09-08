Ayakta kalamadı: Tedarikçi şirket iflas etti

Türkiye tekstil sektöründe 2014 yılından bu yana faaliyet gösteren ve birçok farklı alana iplik tedariki sağlayan Trioteks İplik Tekstil Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında yürütülen hukuki süreç tamamlandı.

Mali darboğazı aşmak amacıyla konkordato başvurusunda bulunan şirketin talebi, İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından yapılan değerlendirme sonucunda reddedildi ve şirketin iflas süreci resmen başlatıldı.

İFLAS KARARI KESİNLEŞTİ

İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen 2026/908 esas numaralı dosyada, 3 Eylül 2026 tarihinde nihai karar verildi. Mahkeme heyeti, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı şirketin konkordato talebinin reddine karar vererek, aynı gün saat 12:15 itibarıyla iflasın açılmasına hükmetti. Bu kararın ardından, İcra ve İflas Kanunu'nun 288. maddesi gereğince durum resmi makamlara bildirilerek ilan edildi.

HUKUKİ KALKAN ORTADAN KALKTI

Çıkan kararla birlikte, Trioteks İplik lehine daha önce verilmiş olan tüm geçici ve kesin mühlet kararları iptal edildi. Şirketin faaliyetlerini sürdürmesi için sağlanan hukuki koruma kalkanı ortadan kalkarken, süreci denetlemekle görevli konkordato komiserlerinin de görevlerine son verildi.

ÇEVRECİ KÜRESEL SERTİFİKALARI BULUNUYORDU

Sektörde pamuk, sentetik ve elastan grubu ipliklerde danışmanlık da yapan Trioteks, uluslararası standartlardaki sertifikalı ürünleriyle tanınıyordu. İstanbul Bağcılar merkezli şirket, yüzde 100 tüketici sonrası geri dönüştürülmüş polyesterden üretilen boyalı iplikleri için "Global Recycled Standard (GRS) (Versiyon 4.0)" ve "Recycled Claim Standard (RCS) (Versiyon 2.0)" sertifikalarına sahipti.

Şirketin tedarik ağında bulunan ve distribütörlük faaliyetleri kapsamında piyasaya sunduğu elastan (spandex) iplikler ise bebek ürünlerinde (Sınıf I) dahi kullanılabilen "OEKO-TEX Standard 100" belgesine sahipti. Hyosung İstanbul Tekstil adına düzenlenen ve 31 Ağustos 2026 tarihine kadar geçerliliği bulunan bu sertifika, tedarik edilen "Creora" marka elastan ipliklerin küresel sağlık ve kalite standartlarına uygunluğunu tescilliyordu.

Yuvarlak örgüden çoraba, dokumadan dikişsiz üretime kadar birçok alana hammadde sağlayan böylesine donanımlı bir tedarikçinin iflası, tekstil sektöründe yankı uyandırdı. Şirketin tasfiye süreci, iflas idaresi tarafından yürütülecek.