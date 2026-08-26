Konkordato başvurusuna da zam geldi!

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni Konkordato Gider Avansı Tarifesi, 26 Ağustos 2026 tarihli ve 33352 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 9 Haziran 1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 285’inci maddesinin dördüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanan düzenlemeyle birlikte, 16 Ağustos 2025 tarihli önceki tarife yürürlükten kaldırıldı.

GİDER AVANSI MAHKEME VEZNESİNE YATIRILACAK

Yeni tarifeye göre, borçlarını ödemekte zorlanan ve yasal koruma talep eden kişilerin başvuru sırasında belirli gider avansını mahkeme veznesine peşin olarak yatırması zorunlu kılındı. Söz konusu avans; her türlü tebligat ve posta giderlerini, bilirkişi ile konkordato komiseri ücretlerini, ilan masraflarını, iflas giderlerini ve dosyanın bölge adliye mahkemesi ile Yargıtay’a gidiş-dönüş masraflarını kapsayacak şekilde düzenlendi.

Başvuru aşamasında tahsil edilecek kalemler şu şekilde belirlendi:

Konkordato talebinde bildirilen alacaklı sayısının üç katı tutarında tebligat gideri,

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanacak 7 ilan için asgari 2 bin 600 TL,

Resmi İlan Fiyat Tarifesi çerçevesinde Basın İlan Kurumu resmi ilan portalında yayımlanacak 7 ilan için öngörülen asgari ilan bedeli,

İlgili kurum ile kuruluşlara yapılacak bildirimler için 50 adet iadeli taahhütlü posta ücreti,

Bir bilirkişi için Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi’nde belirlenen rakamın üç katı,

Konkordato komiseri olarak atanacak kişi için aylık asgari 3 bin 380 TL üzerinden, 5 aylık geçici mühlet süresini kapsayan ücret,

Diğer tüm iş ve işlemler için 1.690 TL,

İflasa tabi olan borçlular için ise 68 bin 900 TL iflas gideri.

ESKİ FİYATLAR

Öte yandan, iflasa tabi olmayan borçlular bakımından söz konusu gider avansı miktarında mahkeme kararıyla indirim yapılabilmesine imkan tanındı.

YARGILAMA SÜRECİ VE İADE KOŞULLARI

Yargılama aşamasında yatırılan gider avansının yetersiz kalması durumunda, eksik kalan tutarın 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 120’nci maddesinin ikinci fıkrası gereğince tamamlattırılması kararlaştırıldı. Avansın harcanmayan kısmı ise hükmün kesinleşmesinin ardından başvuru sahibine geri ödenecek.

İade sürecinde talep eden taraf tarafından hesap numarası bildirilmişse tutar elektronik ortamda hesaba aktarılacak. Hesap numarasının iletilmemesi durumunda ise iade masrafı avanstan düşülerek Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi aracılığıyla adreste ödemeli olarak gönderilecek.

Belirlenen bu gider avansı tarifesi, 15 Mart 2018 tarihinden sonra yapılan konkordato talepleri için geçerli olacak. Gider avansının eksik olduğunun anlaşılması halinde, İcra ve İflas Kanunu’nun 285’inci maddesinin atfıyla Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 114’üncü ve 115’inci maddeleri uyarınca yasal işlem uygulanacak.