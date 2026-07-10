Avrupalı başkandan 'petrol krizi' uyarısı: Çok zor geçecek

Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, Yunanistan'ın başkenti Atina'da The Economist dergisinin düzenlediği "Çalkantı Çağında İlerleme" başlıklı etkinlikte konuştu. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile birlikte katıldığı panelde, Avrupa Birliği'nin gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ortadoğu'daki durumun Avrupa için petrol krizi yaratacağını kaydetti.

PETROL FİYATLARI VE ZORLU DÖNEM

Metsola, Avrupa'nın son zamanlarda güvenlik ve savunma harcamalarına daha fazla önem verdiğine dikkat çekerek, Ortadoğu'daki gelişmelerin Avrupa'daki petrol ve doğal gaz fiyatları üzerindeki etkisine değindi. "Çok zor bir yaz ve sonbahara doğru ve hatta öngörülemez bir 2027'ye doğru ilerliyoruz" değerlendirmesinde bulunan Metsola, fiyat artışlarının halk için öngörülemez olması halinde Avrupa'nın bugünkünden çok daha fazla zorlanacağını kaydetti.

REKABET GÜCÜ VE ÜRETİM VURGUSU

Avrupa'nın rekabet gücüne de değinen Metsola, kıtanın yapay zeka uzmanı sayısı, çıkarılan patentler ve üretim standartları gibi konularda gelişmiş olduğunu belirtti. Ancak, "Eğer üretim yapamazsak gurur duyduğumuz üretim standartları amacına uygun olmayacak" diyerek Avrupa'nın üretim kapasitesini koruması gerektiğini vurguladı.

(AA)