Bankalar milyonların hayatını etkileyecek tahminlerini açıkladı

Ortadoğu'da yaşanan çatışmalar nedeniyle rekor seviyelere ulaşan petrol fiyatları akaryakıttan gıda fiyatlarına milyonların hayatını etkiliyor. Yine altın fiyatları da gerilimden olumsuz etkileniyor.

Bu nedenle İran-ABD arasında tansiyonun yükseldiği her an gözler petrol fiyatlarına çevriliyor. Fiyatların yönü merak edilirken bankacılık devleri tahminlerini açıkladı.

SONBAHARDA 75 DOLAR OLACAK TAHMİNİ

Uluslararası finans kuruluşları Citigroup ve Goldman Sachs, küresel petrol piyasalarına ilişkin yeni öngörülerini kamuoyuyla paylaştı. Citigroup, oluşturduğu temel senaryoya göre Brent petrolün 2026 yılının üçüncü çeyreğinde ortalama varil fiyatının 75 dolar seviyesinden işlem göreceğini duyurdu.

Kurum, Brent petrolün 2026'nın son çeyreğinde ortalama 70 dolar, 2027 yılı genelinde ise ortalama 65 dolar düzeyinde seyredeceğini tahmin etti.

Banka, paylaştığı bu rakamların ABD ile İran arasında nihai bir anlaşmaya imza atılması ve Hürmüz Boğazı'nın tekrardan tamamen deniz ulaşımına açılması varsayımına dayandığının altını çizdi.

YENİ GERİLİM RİSKİ

Goldman Sachs ise Ortadoğu bölgesinden sağlanan petrol arzındaki toparlanma eğiliminin, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz nakliyatını bir kez daha sekteye uğratma potansiyeli taşıyan yeni gerilimler sebebiyle kesintiye uğrayabileceği yönünde uyarılarda bulundu.

Bankanın hesaplamalarına göre, Basra Körfezi'nde gerçekleşen ham petrol üretimi haziran ayında, savaş öncesi dönemdeki üretim miktarlarının yaklaşık 10,5 milyon varil/gün gerisinde kaldı.

Basra Körfezi üzerinden yapılan petrol sevkiyatı ve fiyatlandırma beklentilerine dair risklerin çift yönlü olduğuna dikkat çeken Goldman Sachs, mevcut müzakerelerin devam etmesi durumunda sevkiyatların temmuz ayının sonuna kadar toparlanmasının beklendiğini bildirdi. Ancak görüşmelerin olumsuz sonuçlanması ve petrol tankerlerine yönelik saldırıların artması halinde, küresel piyasalara yönelik petrol akışının yeniden düşüşe geçebileceği vurgulandı.