Avrupa'dan Google'a rekor ceza

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Google şirketinin Dijital Piyasalar Yasası kurallarını iki ayrı alanda ihlal ettiğini tespit etti. Bu ihlallerin kesinleşmesinin ardından teknoloji şirketine toplamda 890 milyon euro tutarında idari para cezası uygulandı.

İHLALLER NELER VE CEZALAR NASIL DAĞILDI?

AB Komisyonu tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Google Arama motorunda şirketin kendi hizmetlerini ön plana çıkararak haksız rekabet yarattığı belirlendi. Bununla birlikte, Google Play mağazasında yer alan işletmelerin, tüketicileri alternatif ve çoğunlukla daha uygun fiyatlı satın alma seçeneklerine yönlendirmesine de kasıtlı olarak engel olunduğu saptandı.

İki farklı kural ihlali nedeniyle yaptırım uygulayan Komisyon, ilk ihlal sebebiyle 460 milyon euro, ikinci ihlal sebebiyle ise 430 milyon euro olmak üzere şirkete toplam 890 milyon euroluk bir fatura çıkardı. AB Komisyonu, belirlenen ceza tutarlarının ihlallerin "ciddiyeti ve süresi" göz önünde bulundurularak hesaplandığını ifade etti.

İHLALLERİ DURDURMAK İÇİN 60 GÜN SÜRE

Komisyon, verilen para cezasının yanı sıra Google'ın söz konusu yasa dışı uygulamalara derhal son vermesini talep etti. Alınan karar doğrultusunda Google'ın, arama sonuçlarında üçüncü taraf konumundaki hizmetlere kendi hizmetleriyle tamamen eşit, adil ve ayrımcı olmayan bir şekilde yaklaşması şart koşuldu.

Ayrıca, Google Play üzerinden uygulama dağıtımı yapan geliştiricilerin, kullanıcılarla mağaza içi ve dışında serbest bir şekilde iletişim kurabilmesine ve sözleşme yapabilmesine hem hukuki hem de teknik açıdan olanak sağlanması gerektiği vurgulandı.

Teknoloji şirketinin, Komisyon'un aldığı bu kararlara tam uyum sağlaması için 60 günlük bir süresi bulunuyor. Eğer Google bu süre zarfında istenen düzenlemeleri hayata geçirmezse, şirketin küresel yıllık cirosunun yüzde 5'i tutarına kadar ulaşabilecek günlük para cezası riskiyle karşı karşıya kalacağı belirtildi.