Dünyanın dev yayıncılarından Google'a 'haber' isyanı: Yolları ayırma seçeneği masada!

Dijital yayıncıların yıllardır en temel ziyaretçi kaynağı konumunda olan Google arama motoru, yeni devreye aldığı yapay zeka destekli özellikleri sebebiyle medya dünyasında ciddi krizlerin odak noktası haline geldi.

Wall Street Journal'ın aktardığına göre küresel çapta faaliyet gösteren pek çok medya kuruluşu, arama motoru üzerinden gelen trafikteki keskin azalma yüzünden Google ile olan mevcut iş modellerini baştan aşağı yeniden yapılandırıyor.

HABERLERE ERİŞEN BOTLARI KAPATMAYI DEĞERLENDİRİYORLAR

Yapay zekanın oluşturduğu özet metinlerin, kullanıcıların haber sitelerini doğrudan ziyaret etme ihtiyacını ortadan kaldırması; yayıncıların dijital büyüme stratejilerine ve reklam kazançlarına ağır bir darbe indiriyor. Bu tablo karşısında bazı basın kuruluşları, Google'ın haberleri tarayan botlarına erişimi tamamen kapatmayı değerlendirmeye aldı.

TRAFİKTE YÜZDE 85'İ AŞAN KAYIPLAR DÖNEMİ

Paylaşılan istatistiklere göre, Haziran 2025 ile Haziran 2026 tarihlerini kapsayan dönemde ABD kaynaklı Google arama trafiğinde çok ciddi erimeler yaşandı. Bu süreçte USA Today'in Google üzerinden elde ettiği trafik yaklaşık yüzde 50 oranında azalırken, bu kayıp oranı Politico'da yüzde 23, CNN'de yaklaşık yüzde 25 ve Business Insider platformunda ise yüzde 85'in üzerine ulaştı.

Trafik verilerindeki bu sert gerileme üzerine bir açıklama yapan USA Today, düşüş eğiliminin sürmesi durumunda Google'ın içerik tarayıcı botlarını bütünüyle engelleme fikrini değerlendirdiğini bildirdi. Benzer şekilde Reuters ve Politico da özellikle doğrudan okurlara ulaşan tüketici odaklı haber içerikleri özelinde böyle bir kısıtlamanın yaratacağı ekonomik sonuçları analiz etmeye başladı.

GOOGLE İLE OLAN LİSANS İLİŞKİLERİ SORGULANIYOR

Yalnızca geleneksel haber merkezleri değil, internet tabanlı farklı dijital platformlar da Google ile olan mevcut iş birliklerini gözden geçiriyor. Sosyal platform Reddit, yapay zeka modellerinin eğitilmesi amacıyla içeriklerinin kullanımı için 2024 yılında Google ile yıllık 60 milyon dolarlık bir lisans sözleşmesi imzalamıştı.

İki şirket arasında bu sözleşmenin yenilenmesine dair görüşmeler devam ederken, Reddit yönetiminin gerektiği takdirde Google'ın yapay zekâ erişimini tamamen durdurma alternatifini masada tuttuğu belirtiliyor.

GOOGLE'IN SAVUNMASI

Eleştirilerin hedefindeki Google ise yeni nesil yapay zeka destekli arama sistemlerinin her hafta internet sitelerine milyarlarca tıklama yönlendirdiğini öne sürüyor. Şirket yönetimi ayrıca, yayıncılara içeriklerinin ne şekilde kullanılacağını belirleyebilmeleri adına çeşitli kontrol mekanizmaları sunduklarını savunuyor.

Diğer taraftan Google, Birleşik Krallık'taki düzenleyici kurumların aldığı kararlar doğrultusunda yeni bir sistemi test etmeye hazırlanıyor. İlk olarak İngiltere'de uygulanacak bu sistem sayesinde yayıncılar, yapay zekâ destekli aramalara dahil olmadan da geleneksel arama sonuçlarında listelenmeye devam edebilecek.

YAYINCILAR ALTERNATİF GELİR MODELLERİ ARIYOR

Arama trafiğindeki kayıplar nedeniyle Google'a olan bağımlılıklarını azaltmayı hedefleyen medya şirketleri, yeni gelir kaynakları yaratma çalışmalarına hız verdi. People Inc., kurumsal gelirlerini sosyal medya platformları, mobil uygulamalar ve etkinlik organizasyonları üzerinden çeşitlendirirken, Google ile ilişkilerini de yeniden tasarlıyor. Kurum, zorunlu kalması halinde içeriklerine yönelik Google erişimini bütünüyle sonlandırma ihtimalini de alternatifler arasında tutuyor.

Time dergisi ise farklı bir yol haritası çizerek yapay zekâ destekli sohbet botlarını yeni bir içerik dağıtım kanalı olarak ele alıyor. Yayın kuruluşu, bu tarz platformlara özel olarak kullanılabilecek metin tabanlı yeni reklam modelleri geliştirmeye başladı.

İnternet aramalarında yapay zekanın ağırlığının giderek artması sonucunda, dijital yayıncılar ile Google arasındaki ticari ilişkilerin önümüzdeki süreçte tamamen yeniden şekillenmesi öngörülüyor.

Sektördeki reklam gelirleri üzerinde oluşan mali baskı, ziyaretçi kayıpları ve telif hakkı tartışmaları, dijital medya iş modellerinde çok köklü değişikliklerin yaşanacağına işaret ediyor.