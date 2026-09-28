Astor açıkladı: 3 fonda ne kadar para vardı?

Astor Enerji, yatırımcılardan gelen sorulara cevaben finansal yatırımlarına ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yaptı.

Şirket, kamuoyunun doğru ve şeffaf şekilde bilgilendirilmesi amacıyla yapılan açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından tasfiyeye tabi tutulan fonlar arasında yatırımlarının bulunduğunu bildirdi.

FONLARDA 376 MİLYON 611 BİN 868 TL VAR

Açıklamaya göre Astor Enerji'nin Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen 2 ve Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. bünyesinde bulunan 1 olmak üzere toplam 3 fonda yatırımı bulunuyor.

Şirketin söz konusu fonlardaki toplam yatırım tutarının 376 milyon 611 bin 868 TL olduğu belirtildi. Astor Enerji ayrıca Tera Grubu şirketleri veya fonlarında bugüne kadar herhangi bir yatırımının bulunmadığını açıkladı. Şirket, Pusula grubu şirketleri ve fonlarında da bugüne kadar yatırımının olmadığını bildirdi.

KAP'A AÇIKLADILAR

KAP açıklaması aynen şu şekildedir:

"Yatırımcılarımızdan gelen sorular çerçevesinde, Şirketimizin finansal yatırımlarına ilişkin olarak kamuoyunun doğru ve şeffaf bir şekilde bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklama yapılmaktadır.

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tasfiyeye tabi tutulan fonlardan Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen 2 (iki) adet ve Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. bünyesinde bulunan 1 (bir) adet olmak üzere toplam 3 (üç) fonda yatırımı bulunmakta olup, toplam yatırım tutarı 376.611.868 TL'dir.

Bununla birlikte, Şirketimizin Tera Grubu şirketleri veya fonlarında, ayrıca Pusula grubu şirketleri ve fonlarında bugüne kadar herhangi bir yatırımı olmamıştır."