Son Dakika | SPK'dan kritik fon kararı: Şirketlere yönelik tedbirler kaldırıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında, ilgili kurumlar nezdinde malvarlığı ve para hareketlerine yönelik tedbir uygulanan bazı firmalarla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

ONLARCA ŞİRKET İÇİN TEDBİRLER KALDIRILDI

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) yaptığı yeni değerlendirme ve bildirimler doğrultusunda söz konusu firmalara uygulanan malvarlığı ve para hareketlerine ilişkin tedbirlerin kaldırılmasına karar verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında ilgili kurumlar nezdinde mal varlığı ve para hareketlerine yönelik tedbir uygulanan firmalarla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yapılan yeni değerlendirme ve bildirimler doğrultusunda, söz konusu tedbirlerin kaldırılmasına karar verilmiştir” denildi.

46 TÜZEL KİŞİ HAKKINDA TEDBİR TALEP EDİLMİŞTİ

Söz konusu kararda soruşturma kapsamında 46 tüzel kişi hakkında malvarlığı tedbiri uygulanması talep edilmişti. Söz konusu firmalar şu şekilde sıralanmıştı:

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Pusula Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Tatilbudur Seyahat Acenteliği ve Turizm A.Ş.

Astor Enerji A.Ş.

Enuygun.com İnternet Bilgi Hizmetleri Teknoloji ve Ticaret A.Ş.

Emin Evim Tasarruf Finansmanı A.Ş.

Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.

Midas Hediyelik Eşya San. ve Tic. A.Ş.

Mehmet Ali Demir Çelik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. / Tera Yatırım Bankası A.Ş.

Tera Yatırım Bankası A.Ş.

Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Fit Turizm Emlak İnşaat Ticaret A.Ş.

Eker Süt Ürünleri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Türkiye Sigorta A.Ş.

Anadolu Akaryakıt ve Ticaret Ltd. Şti.

Havatek Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Doga Sigorta A.Ş.

IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ofisfinans Finansman A.Ş.

Kıbrıs Kapitalbank Ltd.

Inavitas Enerji A.Ş.

Geoks Harita Proje Danışmanlık İnşaat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş.

Hekimoğlu Un Fab. Ticaret ve Sanayi

Baylan Ölçü Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Pusula Finans Holding A.Ş.

Zen Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Atalay Fındık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Özgenç Tarım Ürünleri İhracat İthalat Pazarlama Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

3E Elektro Optik Sissan ve Tic. Ltd. Şti.

Ali Acar İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Türkmen Turizm İnşaat ve Ticaret Ltd. Şti.

Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.

Rıfat Talay Mücevherat Ltd. Şti.

Pttem Teknoloji ve Elektronik Hizmetleri A.Ş.

Göral Otomotiv Tic. ve San. A.Ş.

Eurocad S.A.R.L.

Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu

Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Stokis Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Keskinoglu Tavukçuluk ve Damızlık İşletmeleri Sanayi Ticaret A.Ş.

Armadillo Holding A.Ş.

Bilpa Ticaret ve Sanayi İnşaat Ltd. Şti.

Özgür Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Rentech Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.