Araç kiralamada kurallar sil baştan değişiyor! Bakanlık yeni yönetmelik hazırladı

Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı yeni yönetmelikle kiralama sektöründe yetki ve yeterlilik belgesi mecburi hâle geliyor. TOKKDER’in aktif rol aldığı düzenleme ile hem sektör standartları yükselecek hem tüketici güveninin artması hedefleniyor. Araç kiralama sektörünün çatı kuruluşu Tüm Oto Kiralama ve Mobilite Kuruluşları Derneği (TOKKDER), 2026 yılı ilk yarı verilerini açıkladı.

Buna göre sektör, yaklaşık 406 bin adetlik araç parkını korurken ocak-haziran döneminde 96 bin 500’ün üzerinde yeni araç satın aldı. Aynı dönemde ödenen vergi tutarı ise 90 milyar liraya ulaştı.

10 TRİLYON DOLARLIK EKOSİSTEME DÖNÜŞTÜ

Düzenledikleri basın toplantısında konuşan TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı Özarslan A. Tangün, mobilite dünyasındaki dönüşüme dikkat çekerek şunları ifade etti:

“Elektrikli, bağlantılı ve yazılım odaklı araçların yanı sıra otonom sürüş teknolojilerindeki gelişmeler sektörü yeniden şekillendiriyor.

Mobilite artık otomotiv ve kiralamanın ötesine geçerek toplu taşıma, enerji, şarj altyapısı, sigorta, veri analitiği ve yapay zekâyı kapsayan yaklaşık 10 trilyon dolarlık küresel bir ekosisteme dönüştü.

Yeni nesillerde araç kullanımı sahipliğin önüne geçmiş durumda. Gelişmiş ülkelerde kişi başına araç sahipliğinin artmadığını, bazı pazarlarda ise gerilediğini gözlemliyoruz”

Turizmle doğrudan bağlantılı günlük kiralama segmenti yılın ilk yarısında 2,2 milyon kontrata ulaşırken, sektörde yeni yönetmelik çalışmaları da hız kazandı.

"MERDİVEN ALTI" İÇİN HAMLE

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Motorlu Kara Taşıtlarının Kiralanması Hakkında Yönetmelik ile birlikte araç kiralama faaliyetlerinde mesleki yeterlilik ve yetki belgesi zorunluluğu getirilmesi planlanıyor.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; böylece özellikle turistik bölgelerde yoğunlaşan ve “merdiven altı” olarak tabir edilen kayıt dışı işletmelerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

TOKKDER’in sürece aktif katkı sunduğunu belirten Tangün, düzenlemenin sektör standartlarını güçlendirmesi ve tüketici güvenini artırması açısından kritik olduğuna işaret ederek şunları ifade etti:

“Öncelikle yeni yönetmeliğin sektörde faaliyet gösteren firmalar adına uygulanabilir olması önemli. Kiralama şirketlerine makul olmayan yükler getiren bir düzenleme fayda yerine zarar doğurabilir. Bakanlığın sektörün görüşlerini dikkate alan yaklaşımı bu açıdan son derece değerli”