Arabayı satarken ilana öyle bir şey yazdı ki 325 bin lirasından oldu

İkinci el motorlu kara taşıtı pazarında tüketicileri zora sokan uygulamalara karşı yürütülen denetim faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor. Ticaret Bakanlığı, sosyal medya platformları üzerinden gelen bir şikayeti değerlendirerek harekete geçti. Yapılan incelemeler neticesinde, ilan kısıtlamalarını ve "6 ay-6 bin kilometre" kuralını ihlal ettiği saptanan bir kişiye idari para cezası verildi.

SOSYAL MEDYA İHBARI İNCELEME BAŞLATTI

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, X platformu üzerinden konuya dair bir duyuru yayımladı.

Kaplan, bir tüketicinin başvurusu doğrultusunda iddiaların Ticaret Bakanlığı Otomotiv Ticareti Dairesi tarafından gündeme alındığını ve lüzumlu denetimlerin hayata geçirildiğini belirtti. İkinci el araç satış platformlarında "Yeni kokusu üzerinde Tesla" ifadeleriyle sergilenen otomobil ilanı, bakanlık yetkililerinin radarına takıldı.

İKİ AYRI KURAL İHLALİ BELİRLENDİ

Yapılan resmi incelemelerin neticesinde, bahsi geçen işletmenin aracı kampanyalı satış fiyatının daha üstünde bir bedelle satışa sunduğu anlaşıldı. Ayrıca bu pazarlama yönteminin "6 ay-6 bin kilometre" kısıtlamasına açıkça aykırı olduğu tespit edildi. İlandaki kilometre verilerinde saptanan tutarsızlığın da ayrı bir değerlendirme konusu yapıldığını aktaran Kaplan, işletmeye yaptırım uygulandığını bildirdi.

325 BİN LİRA İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ

Bekir Kaplan, tüketicilerin ekonomik haklarını savunmak, otomotiv sektöründe adil bir rekabet alanı oluşturmak ve yanıltıcı hamlelerin önüne geçmek amacıyla elektronik ilan sitelerindeki denetimlerin kesintisiz sürdüğünü ifade etti. Ticaret Bakanlığı yetkilileri, "6 ay-6 bin kilometre" şartını içeren ilan kısıtlaması uygulamasının 1 Ocak 2027 tarihine kadar yürürlükte kalacağını bir kez daha kamuoyuna hatırlattı.

Söz konusu satıcıya 325 bin TL tutarında ceza kesildiğini duyuran Kaplan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İkinci el motorlu kara taşıtı piyasasında da adil, şeffaf ve kurallara uygun ticaretin tesisi için denetimlerimiz kararlılıkla sürmektedir. Ticaret Bakanlığımız Otomotiv Ticareti Dairesi tarafından yapılan inceleme ve denetim sonucunda, ilgili satıcı hakkında 'liste fiyatının üzerinde ilan verilmesi' nedeniyle 325 bin TL idari para cezası uygulanmıştır. Vatandaşlarımızın haklarını korumaya, piyasada fırsatçılığa ve mevzuata aykırı uygulamalara karşı gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğiz."